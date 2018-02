Broadcom verlaagt overnamebod Qualcomm significant

Business

Een interessante ontwikkeling in de overnamestrijd tussen Broadcom en Qualcomm. Nadat Qualcomm gisteren zijn overnamebod voor het Nederlandse NXP Semiconductors verhoogde, heeft Broadcom besloten zijn bod op Qualcomm te verlagen met bijna vijf miljard dollar.

Dat meldt Broadcom in een persbericht op zijn website. Afgelopen dinsdag maakte Qualcomm bekend dat het 127,50 dollar per aandeel van NXP wil betalen, zestien procent meer dan het vorige bod. Daarmee hoopt het bedrijf de laatste aandeelhouders overstag te laten gaan. Gespeculeerd werd dat Qualcomm daarmee ook wilde bereiken dat Broadcom een hoger bod uit zou brengen. Het tegendeel is nu waar gebleken.

Te hoog bod

Broadcom heeft in een reactie op het nieuws zijn eigen bod omlaag gebracht van 82 dollar per Qualcomm-aandeel naar 79 dollar per aandeel. Dat is dus minder dan zijn “beste en laatste” bod van vorige maand. Het bedrijf is daartoe gekomen omdat het vindt dat het nieuwe bod op NXP te hoog is en “minachting” voor de aandeelhouders van Qualcomm toont.

Ook is Broadcom niet blij met het feit dat Qualcomm hiermee een specifiek verzoek negeert. Broadcom had vorige week tijdens een vergadering met het bestuur laten weten Qualcomm over te willen nemen mét zijn geldreserves nog intact. Het had dus liever niet dat Qualcomm die reserves aansprak om NXP over te kunnen nemen.

Alle andere voorwaarden die Broadcom voorstelt in zijn overnamebod blijven gewoon intact. Mocht de overname van NXP uiteindelijk toch niet doorgaan, dan zal Broadcom weer terugkeren naar het voorgaande bod van 82 dollar per aandeel.