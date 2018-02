Red Hat maakt managementplatform Decision Manager 7 beschikbaar

Apps & Software

Red Hat laat aan Techzine weten over de introductie van Red Hat Decision Manager 7. Het decision management platform vereenvoudigt de ontwikkeling en het gebruik van op regels gebaseerde applicaties en diensten. Organisaties krijgen hiermee hulp om snel applicaties te bouwen voor het automatiseren van zakelijke beslissingen. Dergelijke low-code ontwikkeltools bevorderden de samenwerking tussen business en IT

Red Hat geeft aan dat bedrijfsprocessen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van de werklast. De kern van elk bedrijfsproces bestaat uit business rules. Automatisering leidt mogelijk tot efficiëntere bedrijfsvoering en accuratere resultaten, met name voor complexe of repetitieve taken. Organisaties kunnen zo beter inspelen op veranderende marktomstandigheden en bedrijfsbehoeften.

Mogelijkheden

Het platform moet een verbeterde gebruikerservaring bieden, alsmede een robuustere set hulpprogramma’s. Deze set is ontworpen om zakelijke gebruikers en citizen developers in staat te stellen bedrijfslogica rechtstreeks aan te passen. Dit kan helpen bij het opnieuw prioriteren van resources om andere taken te ondersteunen.

Andere belangrijker nieuwe functies zijn onder meer de ondersteuning voor directe uitvoering van modellen die worden uitgedruk in Decision Model and Notation (DMN); opnieuw ontworpen decision tables en een nieuwe editor voor een table editor en een verbeterde data modeller. De oplossing is geschikt voor traditionele en cloud-native applicaties.

Toepassing

Red Hat Decision Manager 7 kan gebruikt worden om op regels gebaseerde microservices voor besluitvorming en planning te creëren, die zowel on-premise als in het datacenter van een klant te implementeren zijn. Ook is het mogelijk om als containerdiensten op Red Hat OpenShift Container Platform te draaien.

Het decision management platform kan door leden van de Red Hat Developers-community gedownload worden. De recente updates zijn voor klanten te vinden op de Red Hat Customer Portal.