T-Mobile ziet aantal klanten in 2017 met ruim kwart miljoen groeien

Business

T-Mobile heeft vandaag zijn cijfers over 2017 gepubliceerd. Over het hele jaar zag het bedrijf zijn klantenbestand met ruim negen procent groeien. Daardoor zit het bedrijf nu op 3.254.000 betalende klanten. Het afgelopen kwartaal alleen al kwamen er 77.000 nieuwe mobiele klanten bij.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland stelt in een statement dat het bedrijf “ondanks de krimpende markt” een goed jaar achter de rug heeft. Hij denkt dat de resultaten te danken zijn “aan onze focus op klanttevredenheid en klantengroei, en doordat we tegelijkertijd onze kosten scherp in de gaten hebben houden.”

Goede resultaten

Waar er in een jaar tijd dik een kwart miljoen nieuwe abonnees bij kwamen, zag T-Mobile zijn omzet ook groeien. Het bedrijf zag zijn omzet met 1,8 procent stijgen naar bijna 1,4 miljard euro. Maar op de mobiele markt daalde de omzet met 4,6 procent naar 1,26 miljard euro in 2017.

Volgens Abildgaard komt dat vooral door nieuwe regelgeving “zoals Wft, de verlaagde landelijke interconnectietarieven en de invoering van Roam like Home. Daarnaast hebben we te maken met de dominantie van de vast-mobiele duopolie, die hun vaste telefonieklanten kunnen gebruiken om kortingen aan te bieden op mobiel.”

Wat wel positieve resultaten oplevert, is de continue investering in het mobielenetwerk. Dat werd volgens T-Mobile in 2017 door P3 uitgeroepen tot het beste mobiele netwerk van Nederland. Ook maakt de snelheidstest van Ookla duidelijk dat T-Mobile de snelste netwerkervaring biedt.

Abildgaard: “We hebben woord gehouden aan onze klanten en blijven de gevestigde orde uitdagen door continu barrières te doorbreken. Het wegnemen van pijnpunten wordt door onze klanten gewaardeerd. De waardering zien we terug in de loyaliteitsindex (TR*M), die in 2017 71 bedroeg. Deze resultaten zijn puur te danken aan de enorme inzet van ons team van passievolle mensen die de klant altijd op nummer één zetten. We zijn vast van plan om onze klanttevredenheid hoog te houden.”