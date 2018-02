Land Rover komt met outdoor-smartphone Explore voor zware omstandigheden

Mobile

Land Rover en de Bullitt Group hebben vandaag de specificaties van de Land Rover Explore onthuld. De outdoor-smartphone is ontworpen om de zwaarste omstandigheden te kunnen doorstaan en beschikt over een 5-inch display en allerhande extra functies voor de liefhebber outdooractiviteiten.

De Land Rover Explore beschikt bovenal over een accu met capaciteit van 4.000 mAh. Die kan zo’n twee dagen meegaan, of een volledige dag als er intensief gebruik gemaakt worde van de GPS. Mocht het nodig zijn, is er nog de meegeleverde Adventure Pack waarmee de telefoon over nog eens 3.600 mAh beschikt. Verder beschikt de Pack over een GPS patch-antenne voor nauwkeuriger GPS-signaal en hoogwaardige topografische kaarten met Skyline augmented reality van ViewRanger.

Stevige telefoon

De Land Rover Explore is stevig en ontworpen voor outdoormensen. De telefoon doorstaat dankzij de meegeleverde screenprotector valtests van 1,8 meter, overleeft zout en zout water dankzij de IP68-rating en weerstaat blootstelling aan extreme temperaturen, thermische schokken, vocht en vibraties. Dankzij deze bescherming blijft de telefoon altijd werken en bereikbaar, ook als de gebruiker zware regenbuien, modderige trails en extreme kou moet doorstaan.

Ook zijn er een aantal extra functies toegevoegd aan de software. Centraal staat het Outdoor Dashboard, waarmee er direct toegang is tot weersinformatie, de sensordata van de telefoon en zelfgekozen informatie die relevant is voor elke specifieke activiteit. Daaraast is de Explore Hub een gecureerde app-portal met een catalogus van apps voor allerlei outdoor-activiteiten, alsmede de Land Rover InControl apps.

“We zijn opgetogen dat we samen met Bullitt Group hebben kunnen werken aan een smartphone die we allemaal zouden willen hebben”, zegt Joe Sinclair, Director of Branded Goods and Licensing bij Jaguar Land Rover. “De perfecte combinatie van design en functionaliteit belichaamt het Land Rover-dna en zorgt ervoor dat onze klanten zelfverzekerder, langduriger en verder de wijde wereld in kunnen.”

De Land Rover Explore wordt standaard geleverd met het Adventure Pack voor extra GPS-functionaliteit. De telefoon kost €649 is vanaf mei 2018 verkrijgbaar.