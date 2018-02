Update voor Bomgar Remote Support om GDPR-doelen te halen

Services

Bomgar lanceert de nieuwste versie van zijn Remote Support-oplossing. In versie 18.1 vinden we updates waarmee organisaties hun General Data Protection Regulation (GDPR)-doelen kunnen behalen, de verordening die vanaf 25 mei van toepassing is in de hele EU. Hiertoe behoren onder andere opties voor het verzamelen van persoonlijke data.

Zo is er GDPR Pseudonimisering-ondersteuning, waarmee organisaties kunnen antwoorden op verzoeken met betrekking tot het recht om vergeten te worden. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke zoekcriteria die door de aanvragers zijn aangeleverd. Bomgar belooft tevens verbeterde veiligheid binnen supportteams, omdat ze klanten verzekeren dat ze met de juiste organisatie in contact zijn. Het merk blijft aanwezig terwijl toestemming gepresenteerd en vastgelegd wordt.

De toevoegingen die betrekking hebben op GDPR bestaan naast andere introducties voor versie 18.1. Bomgar Remote Support 18.1 stelt IT-servicedesks en customer support centers in staat om bijna elk device, op elk platform, waar dan ook ter wereld te beheren en repareren. Gebruikers zetten Bomgar in om te verbinden met systemen en devices op afstand. Zo kunnen ze de apparaten beheren, met de eindgebruiker of met andere technici chatten en samenwerken en tegelijkertijd de remote access veiligheid verbeteren.

Andere introducties

Deze uitvoering biedt nieuwe opties voor gebruik en security om de algehele gebruikers- en klantenervaring te verhogen. Dit resulteert onder meer in een nieuw uiterlijk van de Customer Client, zodat er voor de gebruiker een natuurlijke ervaring voor ondersteuning op afstand ontstaat. Bomgar wil ook dat zijn chat-interface voortaan vertrouwder aanvoelt, een eenvoudigere lay-out kent en gemakkelijk te bedienen is. Tijdens chatgesprekken met een supportmedewerker wordt een profielfoto (of initialen) getoond en wordt de nadruk gelegd op het creëren van vertrouwen tussen de medewerker en eindgebruiker.

Tot slot zijn upgrades voor de Jump Clients voortaan sneller uit te voeren dan voorheen, wat het beheren van onbemande systemen vereenvoudigt. Zodra een volgende versie van Bomgar wordt geïnstalleerd zien technici welke Jump Clients al geüpgraded zijn, waarna ze meteen toegang hebben. Indien een Jump Client wacht op een upgrade kunnen technici eigenschappen wijzigen zonder te moeten wachten op voltooiing van de upgrade.

Eerder had Techzine een interview met Bomgar, waarin we vicepresident Stuart Facey spraken over GDPR. In het achtergrondartikel wordt duidelijk hoe het bedrijf zijn rol ziet.