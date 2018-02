Ruckus IoT Suite voegt verschillende IoT-netwerken samen

Networking

Ruckus Networks laat aan Techzine weten over Ruckus IoT Suite, waarmee organisaties meerdere internet of things (IoT)-netwerken kunnen samenvoegen tot één beveiligd IoT-toegangsnetwerk. De return on investment (ROI) tijd zal versnellen en de implementatiekosten verlagen, door een gemeenschappelijke infrastructuur tussen het draadloze lokale netwerk (WLAN) en het IoT-toegangsnetwerk.

Dit toegangsnetwerk moet de voorzieningen voor bevoorrading, beheer en beveiliging leveren die in moderne IP-gebaseerde netwerken zitten. Een dergelijk netwerk faciliteert de communicatie tussen de eindpunten en maakt integratie met analytics en services mogelijk. Onder de betreffende Suite vallen IoT-ready access points die geschikt zijn voor Ruckus IoT-modules om draadloze multi-standaard toegang in te stellen voor wifi- en niet-wifi IoT-eindpunten, alsmede non-internet protocol (IP) eindpuntcommunicatie kunnen vertalen naar IP.

De Ruckus IoT-modules introduceren radio- of radio- en sensorapparaten die verbinding maken met een Ruckus IoT-ready AP. Op deze manier wordt eindpunt-connectiviteit mogelijk op basis van standaarden zoals Bluetooth Low Energy, Zigbee en LoRa-protocollen. Met de Ruckus SmartZone controller beschikt de gebruiker over een WLAN-controller die een enkele beheerinterface biedt voor zowel het WLAN- als het IoT-toegangsnetwerk.

Daarnaast is er de Ruckus IoT controller, ingezet in combinatie met een Ruckus SmartZone OS-gebaseerde controller, die connectiviteits-, apparaat- en beveiligingsbeheerfuncties voor niet-wifi-apparaten uitvoert. Deze virtuele controller faciliteert eindpunt coördinatie en biedt API’s integratie met analyse software en IoT-clouddiensten.

Verdere doelen

De Ruckus IoT Suite biedt beveiliging voor toegangsnetwerken en eindpunten door middel van een meerlagige aanpak, met digitale certificaten, isolatie van verkeer, fysieke beveiliging en encryptie. Door het realiseren van oplossingen voor richtlijnen tussen IoT-policies met operationele- en klanttechnologie kunnen de investeringswinsten in IoT sneller worden behaald. Dankzij het gebruik kunnen onder meer hotels, scholen, universiteiten en slimme steden de ervaringen van hun eindgebruikers verbeteren. De Ruckus IoT Suite zal vanaf het tweede kwartaal van 2018 verkrijgbaar zijn.