LG presenteert met de K8 en K10 mooie budgettelefoons

In aanloop naar de Mobile World Congress heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf LG twee nieuwe smartphones gepresenteerd. Het gaat om budgettelefoons in de K-serie met grote schermen en prima specificaties. De telefoons komen op een nog nader te bepalen moment naar Europa. Prijzen zijn niet bekend.

De twee nieuwe LG-telefoons dragen de illustere namen K8 en K10. Volgens LG zijn allebei de toestellen ontworpen met premium features in gedachten en gaat het om “metallic” ontwerp. Ha Jeung-uk, senior vice president en business unit leader van LG Electronics Mobile Communications Company laat weten “met vertrouwen” de toestellen te lanceren. “We vertrouwen erop de harten en zielen van consumenten in deze snelbewegende markt te kunnen veroveren.”

De goedkopere K8

De K8 is de goedkoopste en beschikt over de meest ‘lichte’ specificaties. Het is een 5-inch telefoon met lcd-scherm en een resolutie van 1.280 bij 720 pixels. Op welke processor het apparaat draait is niet zeker, maar het gaat om een quadcore-processor met kloksnelheid van 1,3 GHz. Die processor heeft twee gigabyte aan werkgeheugen ter beschikking en er is een opslagcapaciteit van 16GB.

Het apparaat heeft verder een 8MP-camera aan de achterkant en een 5MP-camera aan de voorkant. Verder is er een 2.500 mAh-batterij op deze Android-telefoon. Vermoedelijk zal de prijs van dit toestel zo rond de 120 tot 150 euro komen te liggen.

De duurdere K10

Dan is er de wat duurdere K10. Dat apparaat heeft een 5,3-inch display met resolutie van 1.280 bij 720 pixels. Er zijn verder drie varianten als het aankomt op de camera en het geheugen. Zo is de K10α voorzien van 2GB aan werk- en 16GB aan opslaggeheugen. De K10 heeft 2GB aan werk- en 16GB aan opslaggeheugen. En de K10+ heeft 3GB aan werk- en 32GB aan opslaggeheugen.

Wat de camera’s betreft lopen de K10 en K10+ gelijk aan elkaar, met een 13MP achtercamera en een 8MP selfiecamera. Enkel de K10α is iets anders voorzien, namelijk van een 8MP achtercamera en 5MP selfiecamera. Alle varianten hebben een 3.000 mAh-accu en draaien op Android 7. Verder is er nog een ingebouwde vingerafdrukscanner.