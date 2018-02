‘Apple komt op korte termijn met twee nieuwe iPads’

Mobile

Het gerucht gaat dat Apple op korte termijn met twee nieuwe iPads komt. Het bedrijf heeft twee nieuwe apparaten geregistreerd bij de Eurasian Economic Commission. In het verleden wezen dergelijke registraties al op de komst van nieuwe apparaten van het Amerikaanse merk. Wanneer de toestellen komen is niet bekend.

De nieuw geregistreerde apparaten werden ontdekt door de site Consomac. Het gaat om de modellen A1893 en A1954, die niet overeen komen met eerder gepresenteerde iPad-modellen. Daarom gaat het verhaal dat het bedrijf met iets nieuws komt; denk aan een apparaat met kleiner scherm of een goedkoper model.

Nieuwe iPads

In de registratie lezen we dat Apple twee “tablet computers” zal presenteren. Volgens de site 9to5Mac wijst alles erop dat het ‘gewone’ vernieuwde versies van de eerder uitgebrachte apparaten zullen worden. Er zouden dan geen nieuwe iPad Pro-modellen onthuld worden. Tegelijk gaat er wel het verhaald at Apple een goedkope 9,7-inch iPad en een iPad Mini zal presenteren.

Volgens de site Consomac zal Apple in maart al een media-evenement organiseren en daar de nieuwe apparaten presenteren. Gerucht gaat dat er smallere schermranden zijn en dat de Face ID-camera ingebouwd wordt in de nieuwe iPads. Mocht dat laatste het geval zijn, dan kunnen we ons afvragen of het wel echt gaat om goedkopere apparaten. De combinatie van Face ID met een beter scherm maakten de iPhone X immers juist erg duur.

Voorlopig is het nog even wachten op het moment dat Apple de nieuwe apparaten presenteert. Mocht het om een kleine update gaan, kan het zijn dat er simpelweg een persbericht de deur uit gaat en dat er geen media-evenement georganiseerd wordt. Zoiets gebeurde vorig jaar met de 9,7-inch iPad.