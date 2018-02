IBM en Unity brengen Watson AI naar games

Business

Eind 2016 vertelde IBM-CEO Ginni Rometty nog dat tegen eind 2017 meer dan één miljard consumenten direct of indirect gebruik zouden maken van AI-platform Watson. Gezondheidszorg zou het grootste platform worden voor Watson, maar ondertussen breidt het bedrijf de toepassingen ervan nog verder uit naar de game-industrie.

IBM heeft samen met game-engine ontwikkelaar Unity Technologies aangekondigd dat er een SDK uitgebracht wordt. Die staat ontwikkelaars die gebruikmaken van de engine van Unity toe om ook Watson te integreren in hun games en toepassingen. De SDK is gratis, maar IBM vraagt geld voor elke losse toepassing van Watson.

AR en VR-toepassingen

Unity is een populaire engine voor game-ontwikkelaars, maar deze kan ook gebruikt worden om zakelijke toepassingen mee te bouwen. Zo kan Unity dienen als studiehulpmiddel in de bouw, gezondheidszorg en zelfs voor het ontwikkelen van voertuigen. Watson kan dan vooral voor VR en AR-toepassingen handig zijn, want daar is deze op toegespitst.

Andere Watson-diensten die handig zijn voor Unity, zijn de mogelijkheden om te vertalen, talen te herkennen en de toon van gebruikers te herkennen. Dat laatste maakt het dan weer mogelijk om de manier waarop gebruikers interactie hebben met een toepassing te verbeteren. Daarnaast wordt Watson al gebruikt in een game. Star Trek: Bridge Crew maakt er gebruik van om de speler toe te staan stemcommando’s op AI-personages af te vuren.

Omzet uit Watson

IBM maakt niet precies bekend hoeveel geld het met Watson verdient. Wel weten we dat de AI-dienst onder de cloudomzet van het technologiebedrijf valt. Die omzet groeit elk jaar enorm. In 2017 haalde het 17 miljard dollar omzet uit de clouddiensten, wat 24 procent meer was dan een jaar eerder.