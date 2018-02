Eerste Always Connected Windows 10-apparaten dit kwartaal nog te koop

Hardware

Het was nog niet zeker wanneer de eerste Windows-computers met ingebouwde ARM-processor op de markt zouden komen. Tot vandaag, want nu heeft Qualcomm bekend gemaakt dat de eerste Always Connected Windows 10 apparaten dit kwartaal nog op de markt komen. Nederland hoort helaas niet tot de landen waar de apparaten in eerste instantie uitgebracht worden.

In een statement laat Qualcomm weten dat er in totaal veertien telecomproviders zijn die hebben laten weten een ARM-laptop te zullen ondersteunen. Die providers zijn actief in tien landen, waaronder de Verenigde Staten, China, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Zwitserland. Wanneer er eventueel ARM-laptops naar Nederland komen is niet zeker.

Altijd online

“De Always Connected PC combineert de connectiviteit en simpliciteit van de smartphone met de kracht en creatieve mogelijkheden van de Windows 10 PC en transformeert de manier waarop we werken en spelen,” aldus Matt Barlow van Microsoft in een statement. “In samenwerking met Qualcomm Technologies en met steun van deze telecomproviders, kunnen consumenten genieten van de voordelen van 4G/LTE-connectiviteit en verbonden blijven met de zaken die er voor hen het meeste toe doen.”

In eerste instantie komen er drie verschillende apparaten met ingebouwde ARM-processor op de markt. Asus en HP presenteerden in december tijdens de jaarlijkse Snapdragon Tech Summit hun apparaten met ARM-processor: de Asus NovaGo en de HP Envy x2. Verder kondigde Lenovo in januari tijdens de CES 2018 de komst van de Miix 630 aan.

In ruil voor de Always Connected-optie, lever je als gebruiker overigens wel bepaalde functionaliteiten in. Eerder deze week lekte een lijst uit met beperkingen van ARM-laptops. Die bleken vooral betrekking te hebben op specifieke apps en programma’s die niet goed of helemaal niet meer werken.