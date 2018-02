F5 Networks komt met IoT-, 5G- en NFV-oplossingen voor service providers

Networking

F5 Networks kondigt aan tijdens Mobile World Congress met een reeks oplossingen voor Internet of Things, 5G en NFV te komen. Deze helpen service providers met veiligere, snellere, slimmere dienstverlening. De technologie is met name gericht op het omgaan met de toename van het dataverkeer dankzij de inzet van 5G en de groeiende aanwezigheid van zakelijke en consumenten IoT-toepassingen.

Onder de introducties valt de nieuwe BIG-IP il5000 series, een hardwarematige oplossing voor secuirty en services in een 2 RU-vormfactor. Naar eigen zeggen gaat het hier om de hoogst beschikbaar laag 4 doorvoer van alle vergelijkbare apparaten voor applicatielevering. De il5000 consolideert verschillende services op één apparaat, inclusief load balancing, TCP/IP optimalisatie, traffic steering, DDoS, GGNAT, DNS en firewall.

Andere introducties zijn de high-performance virtual editions die nu tot 24 vCPU’s ondersteunen en Network Interface Card teaming bieden met single root input/output virtualization. Zo kunnen providers hoge prestaties bieden tegen lagere kosten in cloud- en NFV-omgevingen.

De nieuwe IoT-firewall herkent nu apparaten en gebruikers, waardoor mobiele providers eenvoudiger security-policies kunnen beheren en controleren via Gi LAN op apparaatniveau. Verschillende cases zijn toe te passen door slechts één IoT access point name te gebruiken. Dit maakt netwerkaanpassingen overbodig en de uitrol van services aanzienlijk eenvoudiger.

Verdere introducties

F5’s GTP Session Director kan mobiele netwerken slicen op basis van lokaal geconfigureerde policies, een belangrijke eigenschap van 5G-architecturen om het netwerk op te delen in verschillende segmenten. Op deze manier hebben providers meer controle over hoe gebruikssessies worden verspreid over mobiele kernelementen. Anderzijds komen er nieuwe diensten voor SSL offloading, MQTT berichtvalidatie, MQTT berichttransformatie en slimme MQTT load balancing. Providers en enterprises kunnen hiermee hun IoT brokers, platformen en applicaties beter schalen en beveiligen.

F5 zal L4- en L7-oplossingen met zelflerend vermogen leveren, om DDoS-aanvalen tegen te gaan. Dit vereenvoudigt de DDoS-configuratie. Daarnaast vullen partnerships met Flowmon Networks en Genie Networks de inline L4-L7 DDoS bescherming aan met een out-of-path NetFlow-gebaseerde DDoS-herkenning. De gecombineerde oplossing biedt krachtige end-to-end bescherming tegen DDoS-aanvallen, variërend van brute force attacks tot geavanceerde aanvallen op applicatielaag.

De mobiele anti-bot SDK breidt de bestaande Proactive Bot Defense oplossing voor web en API’s uit met een SDK voor mobiele apps. Hiermee kunnen alleen mensen met een echt mobiel apparaat en gevalideerde app toegang krijgen tot API’s, waardoor bot-risico’s verkleinen. F5 zal nieuwe enterprise licentie-overeenkomsten en virtual edition abonnementen bieden, om risico’s bij het overstappen naar 5G zo klein mogelijk te maken.