Ruckus Networks kondigt 3,5 GHz LTE access points aan

Networking

Ruckus Networks is een nieuw portfolio overeengekomen met het Amerikaanse Citizens Broadband Radio Service (CBRS). Het gaat daarbij om 3,5 GHz LTE access points (AP’s) en bijbehorende cloud-gebaseerde abonnementsdiensten voor gebruik in bedrijfsnetwerken en netwerken van service providers.

De Ruckus LTE-portfolio stelt ondernemingen in staat om private LTE-netwerken in te zetten en zo hoge kwaliteit (QoS) voor kritieke bedrijfsapplicaties te garanderen. Voor service providers biedt de portfolio LTE voor interne en externe dekking met meer capaciteit voor gebieden met intensief dataverkeer.

Het Amerikaanse CBRS-spectrum wordt toegewezen volgens een gedeeld spectrumschema. Dankzij een verschuiving in deze toewijzing wordt het spectrum beschikbaar gesteld aan een groot aantal entiteiten. De verwachting is dat de efficiëntie van de CBRS technologie nieuwe use cases van organisaties mogelijk maakt, terwijl op unieke wijze de behoefte aan extra mobiele netwerkcapaciteit en bandbreedte wordt aangepakt.

De Ruckus CBRS-band LTE-portfolio bestaat onder meer uit de modellen Q710 en Q910. Bij die eerste gaat het om een 3,5 GHz indoor LTE AP met dekking voor meer dan 3.000 vierkante meter. De Q910 is een 3,5 GHz outdoor LTE AP voor stedelijk gebruik en met dekking van meer dan 200 meter.

Diensten

Daarbij maakt de Ruckus cloud-gebaseerde elementbeheersysteem (cEMS) gecentraliseerd beheer van LTE- en wifi-toegangspunten vanaf één punt mogelijk, ook voor toekomstige gecombineerde LTE/wifi-apparaten. Daarnaast laat het bedrijf weten over cloud-gebaseerde geëvolueerde pakketkern (cEPC) en cloud-gebaseerde spectrum toewijzing server (cSAS).

Ruckus cEPC wordt geleverd als een optionele abonnementsdienst die de vereiste kernfunctionaliteit van het LTE-netwerk en abonneebeheer biedt. Ruckus cSAS is eveneens een optionele abonnementsdienst, die zorgt voor beschikbaarheid van spectrum volgens de CBRS-vereisten. De ARRIS professionele services zijn er voor netwerkplanning en -implementatie van service providers.

Clouddiensten zijn beschikbaar als een enkelvoudig gebundeld abonnement of op à-la-carte basis. In combinatie met Ruckus LTE AP’s beloven de drie abonnementsdiensten alle noodzakelijke elementen te bieden om een CBRS-band LTE-netwerk te exploiteren. Er wordt momenteel proefgedraaid met de Ruckus LTE-AP’s. Na de verwachte FCC-certificering zullen de AP’s en diensten beschikbaar zijn in de tweede helft van 2018.