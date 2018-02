‘Samsung Galaxy S9+ kost bijna 1000 euro’

Met nog slechts twee dagen te gaan tot de onthulling van de Samsung Galaxy S9 en S9+ lijkt nu ook de prijs bekend. De doorgaans betrouwbare lekker Evan Blass heeft een tweet de wereld in gestuurd met daarin de prijzen van de toestellen. Daarin zien we dat de de Galaxy S9 841 euro gaat kosten, terwijl de S9+ een prijskaartje kent van 997 euro.

Daarbij maakt de journalist wel de kanttekening dat de prijzen niet 100 procent accuraat kunnen zijn. Door de verschillende valuta’s kan er sprake zijn van afwijking. Zo kost een Galaxy S8 in Europa bijvoorbeeld 800 euro bij Samsung, terwijl een gebruiker in de Verenigde Staten dan 725 dollar betaalt. Bovendien leert de ervaring dat aanschafprijzen doorgaans afgerond worden naar negen, bijvoorbeeld 999 euro.

Details al uitgelekt

Aanstaande zondag onthult Samsung zelf de Galaxy S9 en S9+, maar er is niet heel veel meer om bekend te maken. Verschillende lekken onthulden immers al meerdere details over de vlaggenschepen. Bij de telefoon gaat vooral de nadruk liggen op de camera. Blass gaat ervan uit dat we een camera met 12-megapixelsensor kunnen verwachten, die over een variabel diafragma van tussen de f/2.4 en f/1.5 beschikt. De Galaxy S9+ kent een dubbele camera, waarvan de tweede camera een vast diafragma krijgt.

Eerder publiceerde Blass ook een afbeelding waarop we de voor-, achter- en zijkant van de toestellen zien. Hierin valt vooral de vingerafdrukscanner op, die dit keer onder de camera geplaatst wordt. Bovendien is de vorm van de scanner anders dan gebruikelijk. De hoeken aan de bovenkant van de scanner hebben een andere vorm dan aan de onderkant.

Op 25 februari om 18:00 uur is de onthulling voor iedereen live te volgen via de website van Samsung. Techzine is aanwezig bij de presentatie van de Samsung Galaxy S9 en S9+. Houd de website dus in de gaten voor meer details.