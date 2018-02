Samsung hervat uitrol Android 8.0 Oreo naar Galaxy S8 en S8+

Samsung is weer begonnen met het uitrollen van de Android 8.0 Oreo naar de Galaxy S8 en S8+, nadat het vorige week stopte met de update. SamMobile merkt op dat Duitsland momenteel te maken heeft met de update, terwijl het een kwestie van tijd is totdat andere markten weer kunnen rekenen op de Android-versie.

Deze website meldde vorige week, tijdens het stilleggen van de uitrol, ook dat Samsung nieuwe firmware-versie voor de Galaxy S8 Android Oreo-update in de maak had. Op dit moment worden de smartphones geüpgraded naar G950FXXU1CRB7 en G955XXU1CRB7, een bestand van iets meer dan 530 MB voor toestellen die al over het betreffende besturingssysteem beschikken. Voor telefoons zonder het besturingssysteem is de firmware aanzienlijk groter, al worden er geen cijfers genoemd.

Onverwachte herstart

Nadat de uitrol naar de apparaten begonnen was, stopte Samsung ineens met de updates. Vorige week kwam er duidelijkheid. De Galaxy S8 en S8+ konden namelijk onverwacht herstarten. De Zuid-Koreaanse techgigant gaf aan dat dit bij een beperkt aantal gevallen voorkwam. Er volgde een intern onderzoek om ervoor te zorgen dat het aantal apparaten dat ermee te maken krijgt ze klein mogelijk blijft.

In het statement van destijds liet Samsung niet veel meer los. Het werd niet geheel duidelijk hoe de problemen precies konden plaatsvinden. Samsung heeft net als andere technologiebedrijven een lange proefperiode en zou dit soort problemen tegengekomen moeten zijn. In Nederland werd in ieder geval niemand getroffen door de bug, aangezien de uitrol van Android 8.0 Oreo pas later gepland stond. De problemen konden in België wel voorkomen, doordat de update daar al begonnen was. Het ging uitsluitend om de Galaxy S8 en S8+. Voor andere Samsung-apparaten was de update nog niet klaar.