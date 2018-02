Microsoft introduceert Azure- en Office 365-tools voor GDPR

Microsoft maakt momenteel een reeks nieuwe tools beschikbaar voor Azure, Dynamics 365 en Office 365 Business en Enterprise. Deze ondersteunen organisaties bij het voldoen aan de General Data Protection Regulation, de verordening die vanaf 25 mei van toepassing is in de gehele EU.

Eén van de onderdelen die hieronder valt is de Compliance Manager voor Azure, Dynamics 365 en Office 365 Business en Enterprise – de set diensten die Microsoft 365 genoemd wordt. Met de Compliance Manager kunnen bedrijven periodieke controles uitvoeren om compliance met GDPR te behouden. Het gaat om een cross-Microsoft Cloud services-oplossing die bestaat naast een aantal andere tools voor GDPR.

Met de Compliance Score kunnen bedrijven hun compliance-performance scannen op de Microsoft Cloud-diensten, waarbij een score het risiconiveau van een bedrijf in kaart brengt. Het stelt bedrijven in staat om zich aan te passen op de regelgeving en hun cloud-services beter te beheren. De Compliance Score is momenteel beschikbaar voor Office 365, maar uiteindelijk zal de tool ook beschikbaar worden voor de andere clouddiensten van Microsoft.

Daarnaast behoort de Azure Information Protection-scanner tot de aankondigingen, die hybride en on-premises scenarios behandelt door de gebruiker beleidsregels te laten configureren. Deze zijn erop gericht om automatisch documenten te ontdekken, classificeren, labelen en beschermen in on-premises opslagpunten, zoals Files-servers en on-premises SharePoint-servers. De scanner is zo te configureren dat er periodieke scans plaatsvinden.

Regels

Door GDPR krijgen organisaties te maken met strengere regels over de omgang met persoonlijke data. Zo mag een persoon alleen nog toegang krijgen tot data die hij echt nodig heeft. Ook moeten klanten binnen 72 uur ingelicht worden in geval van een datalek. Als een bedrijf niet voldoet aan GDPR dan kan dat leiden tot een en boete van vier procent van de globale omzet of 20 miljoen euro.