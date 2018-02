Ericsson’s IoT Accelerator Marketplace bevordert samenwerking en ontwikkeling

Ericsson presenteert tijdens Mobile World Congress zijn IoT Accelerator Marketplace. Deze is bedoeld om de samenwerking en ontwikkelingen binnen het digitale ecosysteem te bevorderen. De marketplace biedt ondersteuning aan zowel ontwikkelaars als service providers.

Service providers krijgen zo toegang tot een catalogus met internet of things (IoT)-apps uit het wereldwijde ecosysteem, waardoor zij een kortere time-to-market kunnen realiseren voor nieuw aanbod voor hun enterprise-klanten. Voor applicatieontwikkelaars en -partners vormt de IoT Accelerator Marketplace een toegang tot een IoT-ecosysteem. Zij kunnen hierdoor via één enkel platform in contact komen met service providers, alsmede via gestandaardiseerde API’s wereldwijde mobiele connectiviteit realiseren.

De IoT Accelerator Marketplace bevat tevens mogelijkheden voor het genereren van inkomsten en om facturering binnen het ecosysteem te vergemakkelijken. Ericsson belooft daarbij dat ontwikkelaars van een nieuwe go-to-market kunnen profiteren. Dit stelt hen in staat om hun business te schalen en apps te ontwikkelen die gebaseerd zijn op cellular-connectiviteit API’s. Dat laatste moet leiden tot meer waarde voor enterprises, zoals snelle en geautomatiseerde device en subscription onboarding, hogere security, cellular-dekking over de hele wereld die verbeterd is voor gebruik binnenshuis en veel betere accuduur.

Doel

Jeff Travers, Head of IoT bij Ericsson, geeft aan dat de lancering van IoT Accelerator Marketplace voor meerdere partijen het potentieel introduceert om waarde te leveren. Hij ziet dit dan ook als een nieuwe stap om 5G te realiseren, door “massale adoptie van massale IoT” mogelijk te maken. Service providers en app-ontwikkelaars kunnen early-bird toegang aanvragen via de website van Ericsson.

Ericsson’s IoT Accelerator is een cloud-gebaseerd aanbod dat bestaat uit platformdiensten en professionele services voor service providers. Het biedt voortdurende incrementele functionaliteit die als een service wordt aangeboden, om het creëren en de implementatie van IoT-oplossingen mogelijk te maken.