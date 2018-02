Lenovo komt met vernieuwde convertibles Yoga 730 en 530 met AI-mogelijkheden

Lenovo heeft vandaag drie nieuwe laptops aangekondigd: de Yoga 730 en Yoga 530. Allemaal zijn het opvolgers van eerdere generaties apparaten en zijn vooral uiterlijk veranderd. Wat de 730 betreft is er verder een interessante feature toegevoegd: een microfoon die het mogelijk maakt om Amazon Alexa te gebruiken op het apparaat.

De 730 en 530 zijn opvolgers van eerdere generaties en verschillen intern niet heel erg van de vorige versies. Wat de 530 betreft, is er enkel een 14-inch variant gepresenteerd. Van de 730 zijn twee versies beschikbaar: een 13-inch en een 15-inch variant.

Nieuwe Lenovo-convertibles

Er is in alle gevallen een achtste generatie Intel-processor en de gebruiker kan kiezen als het aankomt op het werkgeheugen en de opslagcapaciteit. Wat het werkgeheugen betreft is er vier tot zestien gigabyte in te bouwen. Dan is er nog de mogelijkheid om te kiezen uit een SSD tussen de 128 en 512 gigabyte.

Alle apparaten zijn Windows-laptops met maximaal een 4K-scherm dat met een 360-graden scharnier aan het toetsenbord bevestigd is. Dat betekent dat de laptops in tablet-, tent- en reguliere modus gebruikt kunnen worden. De touchscreens kunnen verder met een speciale pen bediend worden, die 4.096 drukniveaus heeft voor extra nauwkeurigheid.

Lenovo legt in zijn persbericht verder nadruk op het relatief lage bericht van de apparaten. De nieuwe 15-inch Yoga 730 weegt 1,89 kilogram en de 13-inch variant nog maar 1,12 kilogram. De Yoga 530 weegt 1,6 kilogram en is daarmee ook goed om onderweg mee te nemen en te gebruiken.

Kunstmatige intelligentie

Enkel de Yoga 730 is voorzien van kunstmatige intelligentie. Zowel Amazon Alexa als Microsoft Cortana worden standaard meegeleverd. Cortana kan gebruikt worden om bijvoorbeeld afspraken in te plannen, of e-mails te verzenden. En middels Alexa is het mogelijk om slimme apparatuur in huis aan te sturen of bijvoorbeeld een bestelling bij de webwinkel van Amazon te plaatsen.

De 13-inch Yoga 730 met Lenovo Active Pen 2 zal vanaf 999 euro te koop zijn. De 15-inch variant – eveneens met Pen 2 – is vanaf 1.099 euro te koop. Allebei de apparaten liggen vanaf april 2018 in de winkel. Tot slot is er de 14-inch Yoga 530, die vanaf 549 euro te koop is en in de loop van juni 2018 verkrijgbaar is.