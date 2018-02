Hoger beroep Microsoft rond overdracht buitenlandse gegevens van start

Microsoft en de Amerikaanse overheid zijn nu enkele jaren in een juridische strijd verwikkeld over het inleveren van data die niet opgeslagen staat op Amerikaanse servers. De overheid vindt dat het Microsoft als Amerikaans bedrijf kan dwingen om data te overhandigen, ook als die op bijvoorbeeld Ierse servers staat. Microsoft is het daar niet mee eens en staat morgen voor het Amerikaanse hooggerechtshof.

Dat meldt Reuters vandaag in een uitgebreid artikel over de zaak. Het is nu aan negen hoge rechters om te bepalen of de Amerikaanse wet het de openbaar aanklager toestaat om technologiebedrijven te dwingen data te overhandigen die in andere landen opgeslagen staat. De zaak wordt wereldwijd met veel interesse gevolgd en in juni moet er een uitspraak liggen.

De zaak

De zaak begon in 2013, toen de Amerikaanse openbaar aanklager van Microsoft eiste dat het e-mails van een verdachte in drugszaak zou overhandigen. Die data bevonden zich in Dublin, Ierland en dus vond Microsoft dat het niet verplicht was de gegevens te overhandigen. Maar volgens de openbaar aanklager moest dat, omdat Microsoft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten heeft liggen.

In 2016 besloot een Amerikaanse rechter nog dat Microsoft gelijk had; het technologiebedrijf kon inderdaad niet gedwongen worden de buitenlandse gegevens te overhandigen. Maar de regering was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. De zaak wordt natuurlijk gevolgd door landen wereldwijd, die zich zorgen maken over de veiligheid van hun gegevens.

Ook zijn Amerikaanse bedrijven die wereldwijd actief zijn bang dat ze hierdoor klanten verliezen. Mocht de rechter immers beslissen dat het voor de overheid toegestaan is datacenters wereldwijd te claimen, dan betekent dat voor bedrijven en individuen dat hun gegevens ook in andere delen van de wereld niet veilig zijn.

Zorgvuldiger proces

Wat Microsoft, en ook bedrijven als IBM, Amazon, Apple en Google betreft, moeten de processen waarmee de Amerikaanse overheid gegevens kan opvragen zorgvuldiger opgesteld worden. Een van de voorstellen is om dit soort dataverzoeken toe te staan, maar met een speciale procedure waarbij bedrijven in beroep kunnen gaan als het verzoek tegen lokale wetgeving van het land waar het betreffende datacenter zich bevindt indruist

De vraag is in hoeverre dat voor de Amerikaanse overheid voldoende is. Duidelijk is in elk geval dat de wetgeving aangepast moet worden en daar wordt door de Democraten en Republikeinen aan gewerkt. De manier waarop die nieuwe wetgeving wordt ingestoken hangt vermoedelijk af van de aanstaande uitspraak. Morgen begint het hoger beroep.