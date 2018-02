Samsung breidt IoT-platform ARTIK uit middels nieuwe partnerschappen

Samsung heeft een reeks nieuwe partnerschappen aangekondigd, onder meer met PTC, om zijn ARTIK Internet-of-Things-platform naar meer gebouwen, apparaten en industriële omgevingen te brengen. Tijdens de Embedded World conferentie en het Mobile World Congress, heeft Samsung een reeks initiatieven bekend gemaakt die passen bij de uitbreiding van zijn IoT-strategie.

James Stransberry, algemeen manager van ARTIK, laat in een statement weten dat het IoT-platform veel gebruikt wordt door samenstellers van verschillende apparatuur, waaronder in de gezondheidszorg, home automation en dienstverlening. “Dankzij onze samenwerking met PTC en Shoreline, kunnen we gezamenlijk een oplossing aanbieden met geïntegreerde systemen,” aldus Stansberry.

De nieuwe partnerschappen

De nieuwe samenwerkingen van Samsung rond ARTIK maken het makkelijker voor het Zuid-Koreaanse bedrijf om zoveel mogelijk klanten aan te spreken. Het gaat dan vooral om de industrie, die gebruik kan maken van de verschillende diensten. Hieronder het overzicht van ZDNet met de belangrijkste nieuwe aankondigingen.