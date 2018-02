TCL Communications introduceert Alcatel 5-, 3- en 1-serie met 18:9-displays

TCL Communications heeft tijdens Mobile World Congress een vernieuwd smartphone-portfolio laten zien. De nieuwe Alcatel smartphones, de 5-serie, 3-serie en 1-serie, zijn voorzien van 18:9-displays. Dit is mogelijk door de custom built-beeldschermen, een televisietechnologie van het moederbedrijf.

Gebruikers moeten meer controle hebben over hoe ze bijzondere momenten vastleggen en delen, door gebruik te maken van Face Key-gezichtsherkenning en verbeterde cameramogelijkheden. Daarnaast gaat Alcatel ieder kwartaal security-updates brengen voor de meest populaire smartphones. Hieronder vallen alle nieuwe producten die in 2018 worden geïntroduceerd.

De Alcatel 5 kent een 5,7-inch scherm, een geborsteld metallic unibody-ontwerp, een octa-core processor en een snellaadfunctie. Bij dit toestel ligt de focus op social media, bijvoorbeeld door Social Square. Hiermee kunnen gebruikers recent genomen foto’s bekijken op de ene helft van het scherm, terwijl de camerazoeker actief blijft op de andere helft. Een dual front-camera met 120-graden super wide-angle-lens inclusief een LED-flitser is er eveneens voor de social-liefhebber. Bij het waarnemen van twee gezichten switcht de intelligentie camera van portrait-modus naar super wide-angle-modus. De vingerafdrukscanner bevindt zich aan de achterkant en dient niet alleen als ontgrendelcomponent, maar ook als sluitertoets bij het nemen van selfies. In het tweede kwartaal verschijnt de Alcatel 5 in de kleuren zwart en goud voor een adviesprijs van 229,99 euro.

Andere smartphones

De Alcatel 3 heeft een 5,5-inch IPS HD+-beeldscherm, terwijl de Alcatel 3X is voorzien van een groter IPS HD+-beeldscherm van 5,7-inch. Onder de 3-serie valt ook de Alcatel 3V, die beschikt over een 6-inch 2K-beeldscherm (2160×1080) gecombineerd met een real-time bokeh dual rear-camera. Er is ook de Alcatel 3C, die over een 6-inch IPS HD+-beeldscherm en vingerafdrukscanner beschikt. Voor de eerste drie telefoons geldt een releasedatum ergens in het tweede kwartaal en een adviesprijs van respectievelijk 149,99 euro, 179,99 euro en 189,99 euro. De Alcatel 3C komt in maart op de markt voor 119,99 euro.

Tot slot is er nog de Alcatel 1-serie, waaronder de Alcatel 1X en Alcatel 1C vallen. Het verschil in de modellen is dat het bij de laatste om een 3G-versie gaat. Het toestel is voorzien van een 5,3-inch beeldscherm en een camera tot 16 megapixel. Daarnaast is het één van de eerste smartphones met de laatste versie van Android Oreo (Go-editie), de beperktere versie van het besturingssysteem die voor een optimale gebruikerservaring moet zorgen. Voor deze twee telefoons geldt eveneens een release voor in het tweede kwartaal, met een adviesprijs van 99,99 euro en 89,99 euro.