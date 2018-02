Proeven Qualcomm geven eerste indicatie daadwerkelijke snelheid 5G

De afgelopen maanden horen we veel over de mogelijke snelheden die behaald zullen worden met 5G-internet. Maar hoe snel het precies wordt, is nog altijd de vraag. Qualcomm heeft deze week proeven gehouden en die bieden de eerste indicatie van de daadwerkelijke snelheden die behaald zullen worden met 5G.

De site The Verge schrijft over simulaties van Qualcomm. Het bedrijf maakte modellen van daadwerkelijke omstandigheden in Frankfurt en San Francisco. Daarbij baseerde het bedrijf zich op de locatie van echte zendmasten en spectrumverdelingen in de twee steden. Ook werden geografische omstandigheden en de vraag van gebruikers meegenomen.

Behaalde snelheden

Qualcomm bekeek enkel de mogelijke snelheden van 5G New Radio, een netwerktechnologie die mogelijk komend jaar al in gebruik genomen wordt. Dat is technologie die gebruik maakt van bestaande 4G LTE-netwerken en dus geen daadwerkelijk op zichzelf staand 5G-netwerk. Maar de resultaten mogen er wel zijn.

In de simulaties van Frankfurt, dat een standaard netwerk op 100 MHz in het 3,5GHz-spectrum heeft, zijn bijzondere resultaten behaald. De browsesnelheid ging omhoog van 56 Mbps bij de gemiddelde 4G-gebruiker, naar meer dan 490 Mbps voor de 5G-gebruiker. De browsesnelheid werd dus ruwweg zeven keer zo snel. Ook de downloadsnelheid ging fors omhoog. In 90 procent van de gevallen werden downloadsnelheden van 100 Mbps behaald, tegenover 8 Mbps op LTE.

Nog indrukwekkendere resultaten werden behaald in de simulaties van San Francisco. Die simulaties betroffen een netwerk dat werkt op 800 MHz in het 28 GHz-spectrum. De browsesnelheid bedroeg daar al 71 Mbps op een 4G-netwerk en werd 23 keer zo snel op 5G. Snelheden van 1,4 Gbps werden daarbij behaald. Verder ging de downloadsnelheid van 10 Mbps omhoog naar 186 Mbps.

Wat de daadwerkelijke snelheden die behaald kunnen worden betreft, hangt er veel af van de apparaten die fabrikanten leveren. Daarnaast moeten netwerkproviders ook bepaalde zendmasten implementeren en de infrastructuur dus klaar maken. Maar mochten 5G-netwerken zelfs maar de helft van de snelheden die in de simulaties van Qualcomm behaald werden bereiken, is dat een zeer indrukwekkende verbetering.