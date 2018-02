Sony komt met nieuwe toptelefoons: Xperia XZ2 en XZ2 Compact

Sony heeft vandaag tijdens het Mobile World Congress twee nieuwe toptelefoons gepresenteerd. Het gaat om de Xperia XZ2 en de Xperia XZ2 Compact. Beiden hebben een nieuw design gekregen en bieden onder meer vernieuwingen op het gebied van de camera en het scherm.

Wat Sony betreft zijn het telefoons die “alles bieden wat je nodig hebt en waarschijnlijk zelfs een stuk meer,” vertelt EVP Hideyuki Furumi. “We hebben de grenzen van technologie van Sony opgezocht met deze nieuwe producten op het gebied van video opnames, video’s bekijken en muziek luisteren – waarmee we entertainment tot het extreme bieden.”

De Xperia XZ2

De Xperia XZ2 heeft een 5,7-inch scherm Full HD+ 18:9 scherm dat HDR ondersteunt. Mooi is de toevoeging van de mogelijkheid om ook normale content om te zetten naar iets dat op HDR moet lijken. Zo komt gewone content er ook extra mooi uit te zien. Dat combineert Sony verder met een nieuw audiosysteem dat op basis van het geluid de telefoon laat trillen en surround-speakers die een extra goede geluidservaring zouden moeten bieden.

De Android Oreo-telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 845 processor en die beschikt over 4 gigabyte aan werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 64 gigabyte. Mooi is verder de Motion Eye camera die over een 19-megapixelsensor beschikt. De camera kan dankzij speciale technologie 4K-video’s opnemen en beschikt over een slow motion-functie die op 960fps Full HD-opnames kan maken. De selfiecamera beschikt over een 5-megapixelsensor. Tot slot heeft het toestel nog een 3.180 mAh-batterij.

Xperia XZ2 Compact

Dan is er nog de kleinere 5-inch XZ2 Compact, een telefoon die over vrijwel allemaal dezelfde specificaties beschikt als zijn grotere broertje, maar iets kleiner is gemaakt door een kleiner scherm. Ook dit toestel heeft een HDR-scherm met beeldverhouding van 18:9 en dezelfde camera’s.

Beide toestellen zijn vanaf 16 maart te bestellen. Per 6 april liggen ze in de winkel. De Xperia XZ2 heeft een verkoopadviesprijs van €799,-, de Xperia XZ2 Compact is beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van €599,-.