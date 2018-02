Netgear introduceert Orbi-wifisysteem RBK20 in Europa

Netgear lanceert een nieuw model in de Orbi-reeks, speciaal voor de Europese markt. De RBK20 combineert een 2,2 Gbps wifi-router met een satelliet die ontworpen is voor betere mesh-netwerken in en om huizen, met een totale oppervlakte van 375 vierkante meter. De aankondiging valt onder de Mobile World Congress-plannen van Netgear.

Het Orbi Whole Home wifisysteem maakt gebruik van de Fastlane3-technologie van het bedrijf. Hieronder valt onder meer tri-band wifi, wat ervoor zorgt dat het netwerk betrouwbare wifi-dekking en hoge snelheden biedt. Dankzij tri-band wifi is er ononderbroken streaming van 4K-content en online games. Ook Dedicated Wifi Link behoort tot Fastlane3, voor de levering van een stabiele verbinding tussen de router en extender. Tot slot valt het antenneontwerp nog onder Fastlane3. Dit is er voor het versterken van het wifi-bereik van de router en extender.

De RBK20 beschikt over vier interne antennes, zodat er ook bereik is op moeilijk bereikbare plekken in het huis. Netgear belooft snelle installatie – de Orbi kan direct uit de verpakking in gebruik worden genomen. De gebruiker dient met zijn internetmodem te verbinden, waarna het netwerk via de Orbi-app of een browser te configureren is.

Orbi werkt met één enkele wifinetwerknaam, waarbij een gastenwifi mogelijk is. Op de twee gigabit-ethernetpoorten kunnen bedrade apparaten aangesloten worden. Daarnaast is Orbi te bedienen met Amazon Alexa en de Google Assistant. Door Circle with Disney Smart Parent Controls kunnen ouders bepalen welk kind op welk device welke content hoelang mag bekijken.

Beschikbaarheid

Het wifisysteem is per direct verkrijgbaar. Voor de RBK20 (met één sateliet) geldt een adviesprijs van 249,99 euro. De RBK23 (met twee satellieten) kent een aanschafprijs van 349,99 euro. Wie al een Orbi-wifisysteem heeft staan kan de nieuwe RBS20 satelliet los aanschaffen, zodat het bereik van het netwerk verder uitbreidt tot 125 vierkante meter.