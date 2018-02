Huawei valt stabiliserende tabletmarkt aan met nieuwe MediaPad M5

De tabletmarkt kreeg de afgelopen jaren flinke klappen na de initiële hype rond de Apple iPad, maar vorig jaar stabiliseerden de verkoopcijfers. Het ideale moment om opnieuw die markt te stimuleren met nieuwe tablets volgens Huawei. Op Mobile World Congres hebben ze twee nieuwe MediaPad M5-tablets aangekondigd met dunne schermranden.

De twee tablets hebben een 8,4 inch- en 10,8 inchscherm en focussen op multimediatoepassingen. Daarom heeft Huawei een klassiek 16:9-schermverhouding gekozen in plaats van de gebruikelijke 4:3-ratio die Samsung en Apple gebruiken. Een 16:9-breedbeeldverhouding toont films immers zonder zwarte banden.

Dirk Pauwels, Country Manager Huawei Belgium: “De tablet markt consolideert momenteel in retail. Enkel sterke spelers zullen zich weten te handhaven in die markt. Onze ambitie is even stevig als onze porfolio. We willen dit jaar groeien naar 10% marktaandeel in België en zullen investeren in marketing én versterking van het team om die doelstelling te halen.”

Beide MediaPad M5-toestellen hebben een 2K-scherm en twee (8,4 inch) of vier (10,8 inch) Harman Kardon-speakers. De MediaPad M5 is enkel beschikbaar in de Space Grey-kleur en heeft een aanbevolen verkoopprijs van 349 euro (8,4 inch) of 399 euro (10,8 inch). De twee tablets zijn vanaf midden maart verkrijgbaar in België.