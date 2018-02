Western Digital komt met op NVMe-gebaseerde SSD’s PC SN720 en PC SN520

Vandaag heeft Western Digital twee nieuwe op NVMe gebaseerde SSD’s onthuld. Het gaat om de PC SN720 en de PC SN520. Daarmee speelt het bedrijf specifiek in op de groeiende vraag naar IoT-toepassingen en snelle datacommunicatie. De SSD’s zijn voorzien van de NVMe-architectuur en daardoor ook goed schaalbaar voor verschillende soorten toepassingen.

NVMe staat voor non-volatile memory express en is ontwikkeld om schaalbaar te zijn. Daardoor is het mogelijk om data op wisselende bandbreedtes te verwerken, waardoor er goed ingespeeld zou moeten kunnen worden op de opkomende nieuwe smart home-omgevingen en IoT-apparatuur.

Steeds hogere eisen

“De eisen die aan pc’s worden gesteld, blijven stijgen. Dit komt door nieuwe toepassingen als virtual reality en kunstmatige intelligentie, maar ook door hogere eisen van toepassingen als gamen en 4K-bewerking,” aldus Bob O’Donnell, President van TECHnalysis Research. “Dit noopt pc-fabrikanten ervoor te zorgen dat hun opslagsystemen aan deze hogere eisen kunnen voldoen via technologieën als NVMe en high-speed flash-SSD’s. We zien vergelijkbare opslagvereisten op andere vlakken, waaronder IoT-toepassingen voor de productiesector, medische sector, videobewaking en dergelijke.”

De firmware en controllerarchitectuur van de nieuwe NVMe-SSD’s zijn ontwikkeld om de performance- en schaalvoordelen van Western Digital 3D NAND te maximaliseren en in lijn met de NAND-ontwikkeling van het bedrijf. “Met dit nieuwe verticaal geïntegreerde SSD-platform kunnen we de architectuur optimaliseren voor onze NAND voor low latency en energiebesparing, en belangrijker nog, voor het toenemende aantal toepassingen dat gebruikmaakt van NVMe,” aldus Eyal Bek, Senior Director van Client SSD, Devices Business Unit, bij Western Digital. “De schaalbare architectuur ondersteunt een reeks aspecten op het gebied van capaciteit en kwaliteit en stroomlijnt tegelijkertijd de systeemkwalificatie, zodat onze klanten kunnen profiteren van een kortere marktintroductietijd.”

Krachtig en energie-efficiënt

De Western Digital PC SN720 en Western Digital PC SN520 zijn de eerste op NVMe gebaseerde SSD’s die met het nieuwe platform zijn gebouwd; ze bieden een ruime keuze aan NVMe-opties voor performance, form-factor en energie-efficiëntie. Momenteel voert men proeven uit bij selecte klanten.

De Western Digital PC SN720 is beschikbaar in varianten met 256 GB, 512GB, 1TB en 2TB aan opslagcapaciteit. Prestaties zijn in speciale testomgevingen van Western Digital op sequentiële lees/schrijfsnelheden tot wel 3400 MB/s respectievelijk 2800 MB/s komen te liggen. De PC SN520 is verder beschikbaar met capaciteiten van 128, 256 en 512GB.