Juniper Networks vereenvoudigt gedistribueerde mobiele cloud-oplossingen

Juniper Networks breidt zijn samenwerking met Affirmed Networks en Netronome uit. Zo willen de partijen mobiele providers een eenvoudig te beheren, goed presterende, gedistribueerde mobiele cloud-oplossing voor snelle implementatie van IoT- en 5G-services bieden.

Het bedrijf geeft aan dat mobiele providers de control plane en user plane binnen hun netwerken van elkaar los willen koppelen met de inzet van Affirmed Networks’ 5G virtualized Evolved Packet Core (vEPC). Dit product levert control plane en user plane-scheiding (CUPS) voor sterk gedistribueerde mobiele clouds, die flexibiliteit, schaal, prestaties en low latency bieden op IoT- en 5G-niveau.

Door gedistribueerde clouds krijgen netwerkbeheerders te maken met verschillende voordelen op het gebied van kostenbesparingen, flexibiliteit en een betere servicebeleving. Tegelijkertijd voegen ze operationele complexiteit toe, omdat de rekenclusters en datacenters zo wijd verspreid zijn.

Juniper’s recent geüpdatete Contrail Provider Cloud biedt een eenvoudige software-gedefinieerde en intent-driven oplossing voor service providers om gedistribueerde, gevirtualiseerde omgevingen efficiënt en flexibel te beheren. De Agilio SmartNIC’s van Netronome verhogen de prestaties van de servergebaseerde virtuele netwerkfuncties.

Oplossing

Met de gezamenlijke oplossing kunnen mobiele providers de levering van nieuwe low-latency-services en -toepassingen veel dichterbij de eindgebruikers automatiseren, wat de dienstverlening vereenvoudigt. Denk hierbij aan diensten zoals zelfrijdende auto’s, slimme steden of industriële IoT. De gedistribueerde vEPC-architectuur biedt prestaties die een doorvoer van meer dan 150 Gbps op één Xeon-server ondersteunen.

Juniper spreekt van ongekende flexibiliteit om user plane nodes dichterbij het radio access network te implementeren, terwijl de control plane wordt gecentraliseerd voor schaalvoordelen. Deze gezamenlijke oplossing is erop gericht de prestaties te verbeteren en de latency terug te dringen, terwijl de flexibiliteit bij het leveren van services vereenvoudigt. Het is de bedoeling dat de oplossing in de tweede helft van 2018 beschikbaar wordt.