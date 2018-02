Qualcomm toch akkoord met overnamegesprekken met Broadcom

Waar het er lange tijd op leek dat er een vijandelijke overname voor nodig zou zijn om Broadcom en Qualcomm samen te voegen, blijkt de lucht nu enigszins geklaard te zijn. In een brief heeft het bestuur van Qualcomm laten weten dat het open staat voor verkennende gesprekken met Broadcom.

Dat maakte het bedrijf zelf bekend. Er zal gesproken worden over de voorwaarden van een eventuele overname en ook over het bod. Daarmee is het bedrijf voor het eerst akkoord met gesprekken om serieus te kijken naar een mogelijke overname. Ook weet de Financial Times al iets te melden over een mogelijke overnameprijs.

160 miljard dollar

Toen Broadcom voor het eerst een bod deed op Qualcomm, bedroeg dat 121 miljard dollar. Dat werd naar aanleiding van het hogere overnamebedrag dat Qualcomm voor NXP wil betalen, verlaagd naar 117 miljard dollar. Ondertussen heeft Broadcom nog een aantal andere stappen ondernomen; zo werkt het eraan om eventuele bezwaren van overheden weg te nemen. Die zouden een samenvoeging van twee technologiereuzen niet heel fijn vinden, maar door bepaalde constructies die mogelijk wel goedkeuren.

Nu blijkt uit het bericht van de Financial Times dat Qualcomm ook bereid is akkoord te gaan met de overname, als er een bod van 160 miljard dollar gedaan wordt. Hoe Broadcom daar tegenover staat is natuurlijk niet zeker, maar dat men bereidheid toont om gesprekken te voeren kan een indicatie zijn dat er uiteindelijk wel speelruimte is.

Ruimte voor gesprek

Het bestuur van Qualcomm laat in zijn statement nog het volgende weten: “Het bestuur van Qualcomm gelooft dat de meeting op andere vlakken dan de prijs voor nieuwe vooruitgang naar een mogelijke transactie heeft gezorgd.” Er kunnen nieuwe gesprekken gevoerd worden, mits Broadcom “alle problemen tussen de twee bedrijven, op de prijs na,” oplost.

Qualcomm benadrukt eens te meer dat er wel fors meer geld geboden moet worden om een eventuele overname door te laten gaan. “Het bestuur moedigt Broadcom aan om de gesprekken en prijsonderhandelingen open in te gaan.”