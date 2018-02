SAP Hybris introduceert drie oplossingen voor GDPR-compliancy

SAP Hybris laat weten met drie nieuwe Gigya-oplossingen te komen, waarmee organisaties klantgegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) kunnen opslaan en tegelijkertijd een gepersonaliseerde klantenervaring aanbieden. Uit eigen onderzoek van het bedrijf blijkt dat gebrekkige transparantie over het gebruik van persoonlijke gegevens het vertrouwen van klanten in bedrijven sterk laat afnemen, waarbij het gebruiken van persoonlijke data zonder toestemming zelfs de belangrijkste reden is om een merk te verlaten.

Met de integratie van Gigya biedt SAP Hybris nu oplossingen om bedrijven te ondersteunen bij het creëren van transparantie en het controleren van data. Zo kunnen bedrijven de GDPR compliance-uitdaging aangaan met goed ingerichte registratie, toestemmingsvoorkeur en profielbeheer. De nieuwe oplossingen helpen organisaties bij het implementeren van een datagestuurde aanpak voor effectievere marketing, sales en service, terwijl de klant controle houdt over hoeveel gegevens worden gedeeld.

Verschillende oplossingen

SAP Hybris Identity zorgt daarbij voor veilige klantregistratie en login op websites, mobiele applicaties en internet of things-apparaten, met behulp van flexibele gebruikersauthenticatie-opties, algemene standaarden en single sign on-functionaliteit. Verder verzamelt en bewaart het klantgegevens voor vertrouwde en gepersonaliseerde digitale ervaringen. SAP Hybris Consent presenteert en registreert de toestemming van de klant voor servicevoorwaarden en privacy-overeenkomsten, inclusief toestemming voor cookies en marketingcommunicatie.

Tot slot maakt SAP Hybris Profile deel uit van de aankondiging. Deze transformeert klantinformatie, profielkenmerken en andere systeemgegevens naar één klantweergave, die real-time of in een batch kan worden verstrekt naar vrijwel elke applicatie, service of datawarehouse. Op 4 april zullen de partijen meer duidelijkheid scheppen. Dan vindt in Utrecht het gezamenlijke evenement van SAP Hybris en Gigya plaats: Consumer Insights & GDPR Readiness Tour 2018. Geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven.