Miljardenaanklacht voor zelfgeclaimd uitvinder bitcoin

Craig Wright, de zelfverklaard uitvinder van de bitcoin, wordt ervan beschuldigd meer dan vijf miljard dollar aan cryptocurrencies gestolen te hebben. Daarvan wordt hij beschuldigd door de familie van een collega, die het geld graag wil hebben en Wright daarom heeft aangeklaagd.

In 2016 was het Wright die claimde dat hij de man achter het pseudoniem Satoshi ‎Nakamoto is. Hij stelde de bitcoin bedacht te hebben, al twijfelen experts daar nog altijd over. Wright zou samen met collega Dave Kleiman, die in 2013 overleed, bitcoin gemined hebben en die zichzelf onrechtmatig toegeëigend hebben.

Gigantische claim

De familie van Klein stelt dat zij de rechten hebben op meer dan 1 miljoen bitcoin en de blockchaintechnologieën die hierbij nodig waren. De totale waarde daarvan bedraagt volgens hen meer dan vijf miljard dollar en die willen ze nu graag hebben. Dat blijkt volgens financieel persbureau Bloomberg uit de aanklacht, die op 14 februari 2018 werd ingediend.

“Craig heeft een reeks contracten vervalst, die gebruikt zijn om de eigendommen van Dave aan Craig en/of de bedrijven die in zijn bezit waren over te schrijven,” schrijven advocaten van de familie Kleiman in de aanklacht. “Craig heeft deze contracten vervalst en de handtekening van Dave hier valselijk onder gezet.

In 2011 richtten Wright en Kleiman het bedrijf W&K Info Defence Research LLC op, waarmee ze zich wilden toeleggen op cybersecurity. Samen werkten ze volgens de familie van Kleiman ook aan de ontwikkeling van bitcoin en hadden ze een uitgebreid netwerk aan computers waarmee bitcoin gemined werden.

Toen Kleiman overleed, zou het duo zo’n 1,1 miljoen bitcoin in bezit hebben gehad. Die zouden via allerlei holdings verspreid zijn over Singapore, de Seychellen en het Verenigd Koninkrijk. In e-mails zou Wright toegegeven hebben dat hij meer dan 300.000 bitcoin van Kleiman in bezit had.