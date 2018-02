Nieuwe Veeam Availability Orchestrator voor businesscontinuïteit en disaster recovery compliance

Veeam Software introduceert de Veeam Availability Orchestrator, de nieuwste toevoeging aan het Veeam Availability Platform. De oplossing stelt organisaties in staat businesscontinuïteit (BC) en disaster recovery compliance (DR) te garanderen. De meeste BC/DR-storingen zijn toe te wijzen aan verouderd, niet-geteste plannen.

Door snelle veranderingen aan de business- en technologiekant is het essentieel dat bedrijven hun DR-plannen continu updaten. De Veeam Availability Orchestrator lost dit probleem op met een DR-orchestration-oplossing die minder tijd, kosten en moeite vereist dan normaal gesproken bij het voorbereiden op en herstellen van een calamiteit.

Veeam omschrijft dat veel organisaties al wel een DR-plan hebben, maar dat de uitvoering daarvan vaak ingewikkeld, omslachtig en tijdrovend is. Kostbare, foutgevoelige, handmatige processen zijn gebruikelijk, maar niet geschikt voor toepassing op grote schaal. Daardoor kunnen DR-plannen makkelijk verouderd raken, wat risico’s vormt voor de beschikbaarheid van data en applicaties enerzijds, en naleving van wet- en regelgeving anderzijds.

Toepassing

De oplossing is ontwikkeld met enterprise-class beschikbaarheid als uitgangspunt. Veeam Availability Orchestrator biedt een DR-orchestration-engine voor Veeam Backup & Replication-replica’s. Het grondig orkestreren, creëren, documenteren, testen en uitvoeren van DR-plannen – klaar voor ondertekening door C-level-managers en aandeelhouders – ondersteunt organisaties. Dit betekent het volgende:

tegemoetkomen aan compliance-eisen met template-based documentatie, wat het eenvoudig maakt om DR-plannen te ontwikkelen en te updaten naarmate de virtuele omgeving verandert;

herstel op elk moment mogelijk maken dankzij geautomatiseerd, gepland en on-demand testen en paraatheidschecks zonder impact op de productieomgeving;

continuïteit van IT-service garanderen dankzij de betrouwbare uitvoering van multisite DR-failover en -failback, waaronder service- en applicatieverificatie.

De Veeam Availability Orchestrator is per direct beschikbaar voor klanten met een Veeam Availability Suite- of Veeam Backup & Replication Enterprise Plus-licentie