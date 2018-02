Sophos Mobile 8 vereenvoudigt endpoint management en beveiliging

Sophos laat aan Techzine weten over de introductie van Sophos Mobile 8, de nieuwe versie van zijn Unified Endpoint Management- en mobiele beveiligingsoplossing. Hiermee kunnen systeembeheerders zowel zakelijk als privé Mac’s, Windows- en mobiele endpoints beheren en beveiligen via het cloud-gebaseerde Sophos Central Management-platform.

Deze benadering van endpoint management zorgt voor een consistent beveiligingsbeleid en veilige toegang tot bronnen, ongeacht het apparaat van medewerkers. Sophos Mobile 8 voegt een reeks beheerfuncties toe waaronder management en configuratie voor macOS, Windows 10-applicatiemanagement en beheerfunctionaliteiten voor Android en iOS.

Dan Schiappa, Senior Vice President en General Manager van Products bij Sophos, legt uit dat mobiele apparaten het snelst groeiende malwaredoelwit zijn. Persoonlijke en IoT-apparaten op het netwerk vormen daarbij een behoorlijke bedreiging voor de bedrijfsveiligheid als gevolg van onder meer beheerproblemen.

Ervaring en beschikbaarheid

Als antwoord op de toename van mobiele malware en ransomware omvat Sophos Mobile 8 recente mobiele beveiligings- en anti-ransomwaretechnologie om apparaten te beschermen tegen het dreigingslandschap. SophosLabs verwerkte in 2017 meer dan 10 miljoen Android-samples die voor analyse werden ingediend, een jaar eerder nog 8,5 miljoen. Binnen de steekproef werden er bijna 3,5 miljoen als mogelijk verdacht of kwaadaardige apps beschouwd, waarvan 77 procent malware was.

Onlangs ontdekte SophosLabs dat aanvallers steeds vaker Google Play gebruiken om schadelijke apps zoals cryptocurrency mining of ongewenste reclame te installeren die een verscheidenheid aan problemen kunnen veroorzaken. Denk bij mining bijvoorbeeld aan het trager worden van een apparaat, aangezien er aanspraak wordt gemaakt op de rekenkracht van de processor.

Sophos Mobile 8 is per direct beschikbaar op het cloud-gebaseerde Sophos Central-platform en voor installatie op locatie.