Nieuwe versies Red Hat Satellite en Red Hat CloudForms onthuld

Red Hat kondigt nieuwe innovaties aan, waaronder de nieuwste versies van Red Hat Satellite en Red Hat CloudForms. De updates in het beheerportfolio zijn bedoeld om het gebruik van op Red Hat-gebaseerde cloudomgevingen te versnellen en infrastructuurbeheer te automatiseren en vereenvoudigen.

Red Hat Satellite kan een dynamische voorraadbron bieden via Red Hat Ansible Tower. Dit biedt IT-teams die van hun complexe omgevingen af willen meer flexibiliteit. Versie 6.3 kan ook geïntegreerd worden met het voorspellende analyseplatform Red Hat Insights. De verbeterde integratie biedt nieuwe widgets voor Insights-acties en Insights-risicosamenvattingen. Daarmee kunnen organisaties proactiever bedreigingen voor prestaties en stabiliteit ontdekken.

Door de recente uitvoering van Satellite is er ook meer flexibiliteit voor hybride cloud computing, met de ondersteuning voor Satellite en Satellite Capsule Server op Amazon EC2. Naarmate bedrijven hun workloads uitbreiden in public clouds, is het belangrijk om meer consistente en enterprise-schaal systeembeheermogelijkheden te hebben. Klanten kunnen hun Red Hat-infrastructuur nu beheren op Amazon EC2 en vertrouwen op de klantenondersteuning van het bedrijf.

CloudForms 4.6

Red Hat CloudForms 4.6 bouwt op zijn beurt voort op de op automatisering gerichte basis voor multi-cloudbeheer die in CloudForms 4.5 is geïntroduceerd, inclusief meer ondersteuning voor de geautomatiseerde infrastructuur-provisioning en -scaling van het OpenShift Container Platform en OpenStack Platform-implementaties. Versie 4.6 is ontworpen om meer Ansible-mogelijkheden binnen CloudForms native beschikbaar te maken. Hieronder valt ook de mogelijkheid voor CloudForms om Ansible-playbooks uit te voeren en zichtbaar te maken en te linken naar door Ansible geïmplementeerde computerresources.

De nieuwe versie introduceert tevens Lenovo XClarity als de eerste aanbieder van een fysieke infrastructuur. CloudForms kan daardoor verder gaan dan hybride cloudbeheer en een hybride infrastructuur beheren.

Het bedrijf laat weten dat Red Hat Satellite 6.3 algemeen beschikbaar is voor alle Satellite-klanten met een geldig abonnement. CloudForms 4.6 zal binnenkort beschikbaar zijn, al wordt er geen exacte datum genoemd.