Lancom introduceert zakelijke switch GS-2310

Lancom Systems kondigt aan zijn aanbod van switches uit te breiden met de GS-2310. Deze Gigabit-switch met acht poorten is geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven, filialen en thuiskantoren. Gebruikers kunnen de GS-2310 handmatig beheren of gebruikmaken van de Lancom Management Cloud om het toestel via SDN-technologie automatisch te configureren en beheren.

Deze layer 2-switch kent twee combinatiepoorten (TP/SFP). Er is poort-gebaseerde toegangscontrole conform IEEE 802.1X, TACACS+, SSH, SSL en SNMPv3. Met een doorvoersnelheid van 20 GBit/s op de backplane moet de switch ook bij intensieve belasting optimale prestaties bieden.

Aan de voorkant van de GS-2310 wordt de verbindingsstatus van aangesloten apparaten weergegeven. Daarnaast beschikt de switch over een ingebouwde voeding en energiebesparende functie conform IEEE 802.3az. Inactieve poorten worden automatisch uitgeschakeld. Dankzij de integrale ondersteuning voor IPv4 en IPv6 biedt de switch een toekomstbestendig platform voor het gelijktijdige gebruik van de twee internetprotocollen tijdens de overstap naar IPv6.

Lancom stemde de switch af op de WAN-, LAN- en WLAN-oplossingen van het bedrijf. Door zijn compacte omvang, ventilatorloze ontwerp en robuuste slip bestendige metalen behuizing is de GS-2310 geschikt voor gebruik in kleinere kantooromgevingen, filialen, verkoopruimten en thuiskantoren. Voor montage in een 19-inch wordt een speciale adapter meegeleverd.

Zoals eerder aangehaald kan de GS-2310 beheerd worden met behulp van traditionele beheertools van Lancom en via de Lancom Management Cloud. Het bedrijf noemt de LMC de eerste hypergeïntegreerde oplossing voor netwerkbeheer op de markt. Deze biedt netwerkbeheerders via een centrale locatie toegang tot efficiënte SD-WAN-, SD-LAN- en SD-WLAN-functionaliteit.

Beschikbaarheid

De Lancom GS-2310 is per direct verkrijgbaar voor 339 euro exclusief btw en komt met vijf jaar garantie. De optionele SFP-SX-module Lancom SFP-SX-LC1 is verkrijgbaar voor 119 euro exclusief btw en de LX-variant Lancom SFP-LX-LC1 voor 199 euro exclusief btw. Om alle mogelijkheden van het toestel in de LMC te gebruiken is een licentie nodig, die 84 euro voor één jaar kost. Met meerjarige abonnementen besparen gebruikers geld.