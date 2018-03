SAP voegt Mastercard, HERE en Postmates toe aan connected car-oplossing

SAP heeft tijdens Mobile World Congress bekendgemaakt dat er nieuwe partners toegevoegd worden aan de marktplaats SAP Vehicles Network. Door de nieuwe betaalmogelijkheid, navigatieopties en bezorgdienst neemt het portfolio van SAP’s connected cars-oplossing toe.

De marktplaats wordt aangedreven door SAP Leonardo en verbindt voertuigen met intelligente, geautomatiseerde services voor parkeren, brandstof, eten, navigatie en betaling. Door het netwerk kunnen deelnemers mobiliteitsdiensten leveren aan chauffeurs en passagiers, waarbij het niet uitmaakt welke apparaten of voertuigen gebruikt worden.

Verschillende partijen

Door Mastercard kunnen er veilige betalingen plaatsvinden vanuit de wagen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een betaling van een parkeerkaartje plaatsvindt in de auto. Tijdens onze demo liet SAP zien dat er op het navigatiesysteem de dichtstbijzijnde parkeergelegenheden getoond worden, inclusief een prijs. In het systeem kan je vervolgens ook aangeven of het om een zakelijke of privé betaling gaat, via het SAP Concur-schuifje.

De samenwerking met HERE richt zich op de integratie van SAP Vehicles Network in het productaanbod van HERE. Dit resulteert onder andere in de situatie zoals hierboven beschreven – navigatie naar de gewenste parkeerplaats. Een andere optie van de oplossing is het openen van een hefboom. Anderzijds is er de samenwerking met Postmates, die zich richt op het leveren van voedsel. Zo kun je in de auto bijvoorbeeld Chinees bestellen, waarbij een indicatie gegeven wordt van hoe laat de gebruiker het eten kan verwachten.

Deze oplossing is onderdeel van SAP Leonardo, waaronder technologieën als blockchain, machine learning en internet of things vallen. Deze set diensten richt zich op de zakelijke markt, maar ook privé is er het één en ander mogelijk. Bij de connected cars oplossing is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om de betalingen als zakelijk of privé te archiveren.