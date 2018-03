D-Link kondigt cloudoplossing Nuclias aan

D-Link heeft tijdens Mobile World Congress Nuclias gepresenteerd. Deze cloud-gebaseerde netwerkbeheeroplossing laat managed service providers en ondernemers zelfstandig hun netwerkinfrastructuur overal en altijd extern configureren en monitoren. Nuclias werkt op abonnementsbasis.

De oplossing behelst een cloud management tool die geen lokale controller nodig heeft. Hierdoor zullen de kosten en complexiteit lager uitvallen, terwijl de netwerkinfrastructuur efficiënter verloopt. De nieuwe Nuclias-app en het online portal bieden met één druk op de knop inzicht in elk verbonden apparaat. Gegevens kunnen direct geanalyseerd worden. De app biedt zero-touch voorzieningen voor een eenvoudige implementatie en onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden indien nodig.

Door de multi-tenantstructuur is implementatie op meerdere locaties en bij meerdere bedrijven mogelijk, terwijl de tools voor dataverkeeroverzichten en gegevensanalyse ondernemers en IT-professionals real-time inzicht bieden. Extra functies zijn onder meer een beveiligd, role-based administratiesysteem en auditable change logs, verificatie via captive portal, 802.1x, RADIUS-server en ondersteuning voor inloggen met Facebook en Google voor wifi-toegang voor gasten en geautomatiseerde netwerkmonitoring.

Switches

Voor een flexibele installatie op plekken waar geen traditionele stopcontacten aanwezig zijn, biedt D-Link de DBA-1510P AP (3×3 Concurrent Dual Band) en de DBA-1210P AP (2×2 Concurrent Dual Band en MU-MIMO). Deze twee 802.11ac-access points beschikken beide over PoE-ondersteuning. De AP’s halen gecombineerde wifi-snelheden tot 1750 Mbps. D-Link belooft later dit jaar nog krachtige Gigabit smart-managed switches met optionele PoE- en glasvezelconnectiviteit op de markt te brengen als toevoeging aan de Nuclias-productfamilie. Nuclias zal in het tweede kwartaal van 2018 verschijnen, al noemt het bedrijf in de aankondiging nog geen concrete datum. Ook prijzen voor de abonnementen treffen we niet aan.