AVM lanceert nieuwe router die DSL met LTE combineert

Een internetverbinding is essentieel binnen elk bedrijf, maar wat als de verbinding wegvalt? Snel wisselen naar een hotspot van je telefoon is een optie, maar het kan tegenwoordig eenvoudiger met de Fritz!Box 6890-router die DSL en LTE ondersteunt.

Op Mobile World Congress in Barcelona heeft AVM een fonkelnieuwe Fritz!Box 6890-router aangekondigd. Het is de allereerste router van de Duitse fabrikant die DSL combineert met LTE in een toestel. Wie dat tot nu toe wilde, kon al een 3G/4G-usb-stick aansluiten aan een bestaande AVM-router om te surfen via mobiel internet. Nu verloopt de overgang automatisch binnen de router zelf.

Wanneer de DSL-verbinding wegvalt door omstandigheden, schakelt de Fritz!Box 6890 naadloos over naar de LTE-verbinding. Komt later het DSL-signaal er opnieuw door? Dan snapt de router dat er onmiddellijk kan worden gewisseld. Voor kleine bedrijven die een back-upoplossing willen wanneer het internet wegvalt, is deze router budgetvriendelijker dan een peperduur internetabonnement mét back-up oplossing ingebouwd van Proximus of Telenet. Het enige wat je moet voorzien, is een simkaart met mobiele data.

Wat deze router onderscheid van andere AVM-modellen is dat je de mogelijkheid hebt om externe antennes aan te sluiten. De Fritz!Box 6890 heeft twee zichtbare antennes die je kan aanpassen naar wens dankzij standaard antenne-connectoren.

Verder ondersteunt de router tot 1.733 Mbps op de 5 GHz-band (MU-MIMO) en 800 Mbps op de 2,4 Ghz-band. De Fritz!OS-software laat toe om een complete telefooncentrale te configureren door middel van IP, ISDN of een analoge lijn. De Fritz!Box 6890 is vandaag beschikbaar en kost 449 euro.