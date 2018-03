Synology introduceert RackStation RS3618xs

Synology laat aan Techzine weten over de introductie van de RackStation RS3618xs, een rackmount NAS met twaalf sleuven. De NAS wordt geleverd in een 2U rack-behuizing. Het apparaat wordt gevoed door een Intel Xeon D-1521 quad-core CPU en beschikt over 8 GB DDR4 ECC UDIMM RAM, uit te breiden tot 64 GB.

Voor een betere performance kunnen de vier plug-and-play Gigabit Ethernet (GbE) LAN-poorten via de PCle 3.0-ingang worden uitgebreid met 10 GbE NIC’s. Zo behaalt de RackStation RS3618xs een doorvoersnelheid van meer dan 3.900 MBps en 143.500 iSCSI IOPS.

Zakelijke oplossing

Naast de standaard ondersteuning voor twaalf disks is de opslagcapaciteit uit te breiden tot 432 TB, wanneer er twee RX1217(RP)’s worden aangesloten. Zo kan direct extra opslag worden gecreëerd. Synology geeft aan dat de mogelijkheid om op verzoek te voorzien in enorme hoeveelheid opslag de RS3618xs geschikt maakt als virtualisatieoplossing, gecentraliseerde file server, back-uplocatie en iSCSI-opslag.

Het gaat dan ook om een zakelijke oplossing die tegemoet komt aan de eisen van grote ondernemingen. Bedrijven moeten profiteren van de opslagtechnologie, inclusief instant snapshots en SSD-caching. Synology belooft dat gegevens altijd beschikbaar, veilig en efficiënter te gebruiken zijn.

De RS3618xs draait op DiskStation Manager. In het besturingssysteem voor NAS-apparaten van Synology vinden we diverse applicaties. Denk daarbij aan file sharing, data back-up en collaboration tools om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Met certificering van VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V en OpenStack Cinder kan de RS3618xs geïntegreerd worden in een zakelijke virtualisatie-omgeving. In de aankondiging noemt het bedrijf geen prijzen voor het product.