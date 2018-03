De maan krijgt in de loop van 2019 een 4G-netwerk

Als je nu naar de maan reist, heb je bepaald geen snel internet ter beschikking. Maar daar komt binnenkort verandering in, lijkt het. Vodafone gaat namelijk een 4G-netwerk opzetten op de maan. Dat moet het mogelijk maken om in high definition beelden te maken en naar de aarde te streamen.

De voornaamste drijfveer achter deze nieuwe missie is PTScientists, een samenwerking van verschillende telecomproviders. Zij zullen voor het eerst in de geschiedenis proberen een privé gefinancierde maanmissie te ondernemen. In 2019 moet SpaceX een Falcon 9 raket lanceren met daaraan alle benodigde spullen.

Rovers van Audi

Onderdeel van de missie is om de rover die de NASA met de Apollo 17-missie in december 1972 op de maan plaatste te inspecteren. Maar tegelijk wordt er een stel rovers ontwikkeld door Audi op de maan geplaatst. Die zullen verbinding maken met LTE-connectie die verzorgd wordt door Vodafone Germany en Nokia Bell Labs.

De apparatuur die daarvoor nodig is weegt ongeveer een kilo en is daarmee de lichtste netwerktechnologie die er maar bestaat. “Proeven van Vodafone wijzen erop dat het basisstation op 4G zou moeten kunnen uitzenden op de 1800MHz frequentie en dat er voor het eerst live HD-videobeelden vanaf het maanoppervlak uitgezonden kunnen worden. Die zullen aan een wereldwijd publiek vertoond worden,” aldus Nokia in een statement.

De gedachte achter deze missie is om een sterk internetnetwerk in de ruimte op te bouwen. Op die manier zou volgens CEO en oprichter van PTScientists Robert Boehme effectief werk gemaakt kunnen worden van een belangrijke missie: de mensheid transformeren tot een interstellaire soort.

“Om de mensheid te helpen de aarde te verlaten, moeten we een infrastructuur ontwikkelen die voorbij onze thuisplaneet gaat,” aldus Boehme. “Het mooie aan deze LTE-oplossing is dat het enorm veel stroom bespaart; en hoe minder stroom er gebruikt wordt om data te versturen, hoe meer er over is om wetenschap mee te bedrijven.”