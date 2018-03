D-Link kondigt vooral slimme oplossingen aan tijdens MWC

D-Link heeft tijdens Mobile World Congress een reeks nieuwe Mobile Connectivity Solutions laten zien. De diensten richten zich op consumenten, bedrijven en mobiele providers en worden enkel projectmatig uitgevoerd. De prijzen en beschikbaarheid zijn dan ook op projectbasis.

Allereerst treffen we de nieuwe Edge as a Service (EaaS) van D-Link aan, die ondernemingen voorziet van hun eigen particuliere LTE-netwerk. Gevoelige gegevens afkomstig van apparaten uit het industriële internet of things (IoT) worden lokaal verwerkt, in plaats van via het MNO-netwerk. Dit leidt tot een veiliger en sneller netwerk. D-Link’s low-power base stations zorgen voor onbeperkte schaalbaarheid en kunnen zware netwerkeisen aan.

Daarnaast maken Connected Transportation en Smart Parking deel uit van de aankondigingen. Door een verbinding tussen de VPN-routers en aanwezige netwerkcamera’s en GPS-trackers in openbare voertuigen, is reizen voortaan veiliger en slimmer. Daarbij wordt het gedrag van bestuurders en passagiers bewaakt en gerapporteerd. Wat betreft de Smart Parking-oplossing kunnen we de nieuwe LTE VPN-router van D-Link verwachten, die werkt met NVR’s en andere analyse tools voor centraal beheer, gegevensverzameling en gegevensverspreiding.

D-Link zet verder in op slim met een reeks Smart Retail-oplossingen, waarin we slimme camera’s voor de detailhandel aantreffen. Een belangrijke feature is gezichtsherkenning. Hiermee kunnen gebruikers hun beste klanten herkennen om een betere service te bieden en eenvoudiger bedreigingen detecteren. Dankzij een hotspot-analyse bepaalt de winkelier eenvoudiger de populairste producten en displays. Een ander voordeel is het bijhouden van bezoekers en gasten via bedrijfsanalysesoftware.

Verdere diensten

De BLE IoT-oplossingen van D-Link bestaan uit een nieuwe home-gateway, watersensor en smartplug die de gebruiker kan verbinden met een externe cloud. Via een beveiligingschipset van derden ontstaat er een veilige verbinding met een externe cloud. Dankzij de hub beheren gebruikers smart home-producten voorzien van bluetooth – de 4G/LTE-connectie en een back-up-batterij zorgen voor 24/7 betrouwbaarheid.

De hybride IAD van D-Link combineert 4G LTE met de bandbreedte van het vaste netwerk. Zo ontstaat er een snellere en betrouwbare internetverbinding, waarbij er geen uitval plaats zal vinden. Tot slot zien we nog dat de bewakingscamera’s in combinatie met de LTE-hotspots en bridges leiden tot eenvoudige toegang voor gemeenschappen tot informatie en entertainment.