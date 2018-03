SAP en Deutsche Telekom breiden samenwerking voor IoT uit

SAP en Deutsche Telekom breiden hun samenwerking uit, zo maken de partijen bekend op Mobile World Congress. Hierdoor ontstaan er internet of things (IoT)-oplossingen voor real-time logistics. Tijdens de beurs wordt duidelijke dat SAP een potentieel in IoT ziet, waarbij grote bedrijven en het MKB sensoren en slimme apparatuur gebruiken om onder meer nieuwe businessmodellen te realiseren.

Als onderdeel van de overeenkomst creëert Deutsche Telekom een pakket met hardware, connectiviteit, security, monitoring en operationele service. Dit als aanvulling op het SAP Leonardo IoT-portfolio. Data die verzameld wordt door Deutsche Telekom zal beschikbaar zijn voor SAP’s IoT en supply chain management, waarbij we integratie met SAP S/4 HANA mogen verwachten. Daarnaast richten de partijen zich op het creëren en certificeren van interfaces tussen Deutsche Telekom IoT Platrforms en SAP Cloud Platform.

Roambee, een partner van Deutsche Telekom, zal als eerste voorbeeld van de samenwerking dienen. Dit IoT smart logistics en asset-management bedrijf levert on-demand real-time visibility, tracking en condtion-monitoring voor goederen die getransporteerd worden. Deutsche Telekom’s mobiele netwerk verzamelt de data, die doorgestuurd wordt naar de SAP Leonardo IoT-gebaseerde oplossing. De Leonardo-oplossing draait op het SAP Cloud Platform van de klant. Door het doorsturen moet het beheer van processen beter uitpakken, terwijl er hoogwaardige inzichten ontstaan.

Ambities

Tijdens onze gesprekken met SAP wordt duidelijk dat het bedrijf plannen heeft om de mogelijkheden van Leonardo verder uit te breiden. Het gaat dan ook niet om een exclusieve overeenkomst met Deutsche Telekom, andere partijen zijn in de toekomst ook mogelijk. Dat is ook logisch aangezien er behoorlijk wat technologieën onder SAP Leonardo vallen, bijvoorbeeld ook blockchain en machine learning. Met Deutsche Telekom heeft SAP in ieder geval een partner die wereldwijd behoorlijk actief is.