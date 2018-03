OKI toont slimme Pro9000E-envelop-printsystemen

OKI laat aan Techzine weten over drie nieuwe Pro9000E-envelop-printsystemen, die het mogelijk maken om enveloppen ook in kleine oplages een creatieve draai te geven en kostenefficiënt te beheren. Zo wil het bedrijf copyshops en grote drukkerijen voorbereiden op de toenemende eisen van direct marketing.

Door de OKI Pro9000E-serie zijn gebruikers in staat hun dienstverlening uit te breiden. Enerzijds betekent dat dat ze nu in één systeem verschillende soorten enveloppen in korte tijd en voordelig verwerken, zonder misdrukken en insteltijd. De Pro9542E-systemen bedrukken ook gekleurde enveloppen, wat moet resulteren in drukwerk dat direct de aandacht trekt.

Deze productserie omvat twee vier kleuren envelop-printsystemen (op basis van de Pro9431) en vier vijf kleuren-systemen. De Pro9541E-envelop-printsystemen ondersteunen CMYK plus wit of transparante toner, de op de Pro9542 gebaseerde systemen bieden CMYK plus wit inclusief witte onderdruk.

Naast het eigenlijke printsysteem omvat de OKI Pro9000E-serie een enveloptoevoer en een enveloptransportband. OKI belooft eenvoudige installatie en een hoge mediaflexibiliteit. De systemen verwerken verschillende formaten (lengte 89-382 mm, breedte 64-330 mm) met een snelheid tot 500 DL-enveloppen in twaalf minuten. Door de Envelope Fuser worden vouwen in het papier voorkomen, terwijl er een optimale, uniforme afdrukkwaliteit bij alle motieven is.

Noodzaak en beschikbaarheid

Volgens OKI geeft 51 procent van de ondernemingen de voorkeur aan gemengde campagnes, ook omdat het verzenden van e-mails relatief eenvoudig is. Als aanvulling daarop is er vraag naar drukwerk dat snel te produceren is en de nodige aandacht trekt. Vooral de vijf kleurenprinter OKI Pro9542E is geschikt voor deze taak. Deze print het volledige scala aan proceskleuren plus wit als vijfde spotkleur inclusief witte onderdruk in één enkele stap.

De nieuwe envelop-printsystemen van de Pro9000E-serie en de opties enveloptoevoer, envelop-transportband en Envelope Fuser zijn per direct leverbaar.