Microsoft brengt patch uit voor Intel-probleem Spectre

Waar Intel niet in lijkt te slagen, lijkt Microsoft wel te gaan lukken. Sinds bekend werd dat Intel-processoren te maken hebben met twee enorme veiligheidslekken – in de vorm van Meltdown en Spectre – wordt er naarstig gewerkt aan patches. Die zijn er al voor allerlei processoren, maar de uitrol daarvan is ingewikkeld.

Elk van de Intel-updates moet namelijk handmatig geïnstalleerd worden via een firmware-upgrade. Niet iedereen is even handig, dus de installatie daarvan kan makkelijker. Microsoft speelt daarop in en lost meteen een ander probleem op. De eerste update die Microsoft uitbrengt draagt de illustere naam KB4090007 en is gericht op de Spectre-veiligheidslekken in Skylake H/S/U/Y.

Belangrijke processen

Toen Intel de processoren van een patch voorzag, bleken die voor problemen te zorgen bij computers. De combinatie van Intel-code met bepaalde antivirussoftware zorgde er namelijk voor dat systemen beschadigd werden en vervolgens niet meer goed werkten.

Microsoft houdt daar rekening mee en heeft in de software ingebakken dat eerst gecontroleerd wordt of de nieuwe code wel in combinatie met de antivirusscanner kan werken. De update van Microsoft wordt uitgebracht voor de Fall Creators Update en automatisch geïnstalleerd.

Spectre en Meltdown

Intel zit flink in de problemen door de twee grote beveiligingsproblemen. Als gevolg van Meltdown en Spectre zijn miljoenen apparaten wereldwijd kwetsbaar. Sterker nog: toen de bugs wereldkundig werden gemaakt, bleek dat de kwetsbaarheden al jarenlang bestonden. Intel wist er pas sinds vorig jaar van, maar maakte dit nieuws niet meteen wereldkundig.

Daardoor kwam er flinke kritiek op het bedrijf. Dat had volgens critici veel sneller een fix uit moeten brengen en ook opener moeten zijn in de communicatie hieromtrent. De belofte van de chipmaker is dat eind dit jaar alle problemen opgelost zullen zijn.