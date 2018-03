Microsoft lanceert Soundscape voor mensen met visuele beperkingen

Ruwweg vier jaar heeft Microsoft gestoken in de ontwikkeling van de Soundscape app. Die helpt mensen met visuele beperkingen nu door steden in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. De app is beschikbaar op iOS en helpt mensen met 3D-audioaanwijzingen de weg te vinden naar de beoogd besteming. Ook moet de app mensen ervan bewust maken waar ze zich precies bevinden.

Microsoft stelt dat Soundscape werkt door gekoppeld te zijn aan een stereoheadset. Die noemt de namen van straten en bijvoorbeeld monumenten als je erlangs loopt. Op die manier kunnen gebruikers hun weg naar een bepaalde bestemming vinden via ruimtelijke aanwijzingen, in plaats van verbale instructies. Zo is het dus minder abstract om rond te lopen door een stad.

In samenwerking met…

Soundscape is niet ontwikkeld om door mensen alleen gebruikt te worden, al kan dat wel. Een connectie met andere tools en apps is ook mogelijk, maar ook met andere hulpmiddelen in de ‘echte’ wereld. Zodoende is er ook, door een samenwerking met organisaties voor blinden en slechtzienden, gekeken naar de ontwikkeling van de app voor mensen met een blindengeleidehond.

Microsoft wil zoveel mogelijk van de mensen wereldwijd met visuele beperkingen helpen makkelijker te navigeren. Eerder al bracht het bedrijf daarvoor Path Guide uit, een app die in gebouwen werkt en middels door mensen zelf aangedragen aanwijzingen de weg binnen helpt vinden.