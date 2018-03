EU geeft Google en Facebook één uur voor verwijderen terreurcontent

De Europese Commissie legt techgiganten een ultimatum op om binnen een uur illegale online terroristische content te verwijderen. Het gaat om een reeks strikte aanbevelingen voor bedrijven en EU-lidstaten, waaronder ook het verwijderen van berichten over het aanzetten tot haat en geweld, kindermisbruik-materiaal, namaakproducten en copyright-schending vallen.

De EU ziet dat terroristische content in het eerste uur na publicatie het schadelijkst is. Daarom zouden alle bedrijven een regel moeten hanteren om dergelijke propaganda binnen 60 minuten te verwijderen, stelt de EU. De aanbevelingen die nu gemaakt zijn, moeten verder gaan dan het werk dat overheden al verrichten. Daarnaast is er de hoop dat bedrijven hun inspanningen verdubbelen om illegale content sneller en efficiënter van het web te verwijderen.

Vorig jaar riep de Europese Commissie nog social media-bedrijven als Facebook, Twitter en Alphabet op om tools te ontwikkelen voor het detecteren, blokkeren en verwijderen van terroristische propaganda en haattoespraak. Er kwamen tevens richtlijnen om verspreiding van illegale content tegen te gaan. Hierbij valt te denken aan een samenwerking met gespecialiseerde bedrijven die ongewenste content kunnen achterhalen.

Obstakels

Tegenover Bloomberg laat de Computer & Communications Industry Association, die namens bedrijven als Google en Facebook spreekt, in ieder geval weten niet blij te zijn met de nieuwe aanbevelingen. Een dergelijke krappe tijdslimiet zou geen rekening houden met alle beperkingen die bij het verwijderen komen kijken. Bovendien werkt het bij hostende service providers stimulerend om alle gerapporteerde content te verwijderen. Het lijkt een lastige taak om de één uur-regel van de commissie te volgen. Zo zou Google momenteel 98 procent van de gemelde video’s binnen 24 uur bekijken.

De EU benadrukt dat de aanbevelingen laten zien dat de vrijwillige aanpak vooralsnog de favoriete benadering is, maar geeft wel aan dat de bedrijven een sleutelrol hebben te vervullen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.