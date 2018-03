Facebook verandert tijdlijn toch maar niet

Het leek er even op dat Facebook op termijn een grote en belangrijke wijziging zou doorvoeren in de tijdlijn. Het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg zou die wellicht opsplitsen. Er zou dan een zakelijke en een persoonlijke feed komen, waardoor het geheel iets minder rommelig zou moeten zijn.

Maar Facebook meldt vandaag in een aankondiging dat het toch besloten heeft daar niet mee door te gaan. “Sommige van de veranderingen [die we uitproberen] werken goed en worden wereldwijd beschikbaar gemaakt. Anderen werken niet en die laten we vallen. Vandaag stoppen we met testen van een van die zaken: de Explore Feed.”

Einde aan een proef

Daarmee maakt Facebook een einde aan een proef die in oktober 2017 in zes landen gelanceerd werd. Het bedrijf kwam daarmee op de proppen na terugkoppeling van gebruikers te hebben ontvangen, die meer van vrienden en familie wilden zien in hun tijdlijn. “Het idee was om een versie van Facebook te lanceren met twee verschillende tijdlijnen: een als plek met exclusief nieuws van vrienden en familie en een als plek waar enkel nieuws van pagina’s staat.”

Dat bleek niet bepaald te bevallen. “In onderzoeken vertelden mensen dat ze minder tevreden waren met de berichten die ze te zien kregen en dat twee losse overzichten niet hielpen om meer verbonden te zijn met familie en vrienden.” Facebook heeft nu dan ook een heel ander idee voor hoe dat eruit moet komen te zien.

In plaats daarvan zet het in op andere veranderingen aan de tijdlijn, die vooral prioriteit leggen bij communicatie van mensen en minder op pagina’s en merken en media.