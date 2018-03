Riverbed breidt SD-WAN- en cloudnetwerkoplossing SteelConnect uit

Riverbed Technology kondigt uitbreiding van zijn SD-WAN- en cloudnetwerkoplossing SteelConnect aan. Deze oplossing biedt volledige connectiviteit en op policy’s gebaseerde orkestratie binnen de totale gedistribueerde netwerk-fabric: hybride WAN, LAN/WLAN op vestigingen, datacenters en de cloud. Door de laatste vernieuwingen komen er one-click connectiviteit en optimalisatie naar Amazon Web Servicres (AWS) en Microsoft Azure, door ondersteuning voor AWS Direct Connect en Azure ExpressRoute.

Dit moet zorgen voor meer flexibiliteit op het gebied van deployment. Klanten kunnen hun cloudomgevingen veilig via het publieke internet of eigen private links koppelen met het oog op geautomatiseerde cloudconnectiviteit en betere prestaties op basis van single-click cloudautomatisering. Daarnaast introduceert Riverbed naadloze integratie tussen SteelConnect en Riverbed Xirrus-wifi, voor makkelijke deployment en vereenvoudigd beheer van cloudnetwerken. Gebruikers beheren hun SD-WAN en wifi via een centrale cloudconsole met zero-touch provisioning van Riverbed Xirrus wifi-access point, het creëren van wifi-netwerken en wifi-monitoring.

We zien tevens dat SteelConnect LTE-uplinks voor verschillende use cases ondersteunt. Hieronder valt back-upnetwerkconnectiviteit voor (pop-up)winkels, in landelijke gebieden of voor mobiele retail. Met LTE maximaliseert een retailer het bereik en de productiviteit, terwijl de flexibiliteit van het netwerk toeneemt.

Mogelijkheden

Volgens Riverbed is SteelConnect het eerste en enige product dat voorziet in complete connectiviteit en op policy’s gebaseerde orkestratie voor het gehele netwerk, met one-click connectiviteit en optimalisatie voor AWS en Microsoft Azure. SteelConnect voorziet ook in zero-touch provisioning, zodat een organisatie binnen enkele minuten een wereldwijd netwerk kan creëren en koppelen aan de cloud. Verder biedt de oplossing vereenvoudigd beheer waarbij policyveranderingen met enkele muisklikken mogelijk zijn. Aanvankelijk werd SteelConnect gelanceerd als access-oplossing.