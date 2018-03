‘EU gaat omzet techgiganten met twee tot zes procent belasten’

De Europese Unie onthult deze maand plannen om de omzet van grote techbedrijven te belasten met twee tot zes procent. Volgens de Franse minister van Financiën, Bruno le Maire, gaat het percentage eerder richting de twee procent dan zes procent, zo meldt Reuters.

Door het voorstel zullen partijen als Amazon, Alphabet en Facebook meer belasting betalen. Het gaat daarbij dus om de allergrootste bedrijven. De EU beschuldigt hen ervan dat ze te weinig betalen, door EU-winsten te verplaatsen naar landen waar minder belasting gevraagd wordt. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld Ierland en Luxemburg. De regering van Frankrijk, onder leiding van president Emmanuel Macro, stelde voor om de omzet van techgiganten te belasten in plaats van de winst. Zo moet het verplaatsen niet langer plaatsvinden.

Italië, Duitsland, Spanje en Frankrijk sturen aan op belastinghervormingen. Er is echter echter ook weerstand vanuit de kleinere landen, die vrezen dat veranderingen hun economie schaden. Ook Nederland ziet wat minder in dergelijke afspraken. Met name Ierland is een aantrekkelijke vestiging voor techgiganten.

Obstakel

De EU ziet de constructies van Ierland met techgiganten al geruime tijd als een probleem. Zo zagen we eind vorig jaar dat de EU Ierland voor het Europese Hof van Justitie daagt, omdat het land zou weigeren een belastingvordering van 15 miljard euro te incasseren bij Apple. Ook kwam er een vordering van 250 miljoen euro bij Luxemburg, die betrekking heeft op Amazon.

Le Maire laat weten dat er nu bewust gekozen wordt voor een laag belastingtarief, waarbij er gesproken wordt over een startpunt. Hij zit liever dat er snel regels komen dan dat er langdurig overleg plaatsvindt. De Franse minister geeft aan dat de plannen later nog bijgesteld zullen worden. De ontwikkelingen in de zaak komen hiermee dus nog niet ten einde.