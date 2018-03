’30 procent van de websites draait op WordPress’

Van alle websites wereldwijd is 30 procent gemaakt met WordPress. Dat blijkt uit data van W3Techs. Hiervoor analyseerde de website de 10 miljoen meest bezochte websites via Alexa. Dit betekent een toename van vijf procent in de afgelopen tweeënhalf jaar, aangezien er in november 2015 nog de mijlpaal van 25 procent behaald werd.

De cijfers hebben betrekking op het gehele web, of er nou wel of niet een content management system (CMS) gebruikt wordt. Als we kijken naar het marktaandeel, dan zien we een percentage van 60,2. In november 2015 kwam dit nog uit op 58,7 procent, zo stelde hetzelfde W3Techs destijds vast. De percentages betekenen dat WordPress met afstand het populairst is.

Nummer twee is namelijk Joomla, waarvan 3,1 procent van de websites gebruikmaakt. Het marktaandeel van deze partij ligt op 6,3 procent. Tweeënhalf jaar eerder draaide nog 2,8 procent van de websites op Joomla. Daarna vinden we Drupal, dat van 2,1 procent naar 2,2 procent ging. De top vijf wordt gecomplementeerd door Magento en Shopify, met respectievelijk de percentages 1,2 en 1,0.

W3Techs achterhaalde de oorsprong aan de hand van verschillende kenmerken. Elk CMS heeft een eigen gebruik van http-headers, herkenbare toepassingen van HTML, CSS en JavaScript-code. Hoewel de percentages goed klinken, blijkt dat 50,2 procent van de geanalyseerde websites geen CMS gebruikt die W3Tech monitort.

Beveiliging

Websites die gebruikmaken van WordPress kunnen mogelijkheden toevoegen aan de site met plug-ins, waarvan er behoorlijk wat aangeboden worden. Toch zijn deze plug-ins soms slecht beveiligd. Een maand geleden zagen we bijvoorbeeld dat meer dan 2.000 WordPress-websites geïnfecteerd zijn met malware. In dit pakket vinden we een keylogger die alles doorstuurt wat een administrator of bezoeker intypt. Ook wordt er een cryptovalutaminer geïnstalleerd op de computers van bezoekers.