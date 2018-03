‘Apple komt dit jaar met goedkope MacBook Air’

Apple zou dit jaar nog komen met een erg goedkope MacBook. Het bedrijf staat bekend om kwalitatief hoogwaardige laptops. Maar ze zijn ook erg duur. Tot dit jaar, want volgens KGI Securities analist Ming-Chi Kuo komt Apple dit jaar nog met een 13-inch MacBook Air die “een laag prijskaartje” krijgt.

Dat meldt de site 9to5Mac op basis van bericht van Kuo. Die schreef weer eens een investeringsnotitie aan de klanten van KGI Securities en doet daarin verslag van het laatste nieuws dat hij van zijn Apple-bronnen heeft. Naar verluidt komt er in het tweede kwartaal van dit jaar nog een nieuwe MacBook uit.

Hoe goedkoop?

Momenteel is de goedkoopste MacBook Air in de Apple Store te koop voor een kleine 1.100 euro. Daarvoor krijg je een Intel Core i5-processor met acht gigabyte aan werkgeheugen en een SSD met capaciteit van 128 gigabyte. Mogelijk zal Apple een soortgelijk model uitbrengen, maar dan voor een fors lagere prijs.

De vraag is alleen hoeveel lager die prijs wordt. Stel dat Apple zo’n honderd euro van de prijs haalt, dan kan de laptop prima concurreren met high-end Windows-laptops, maar krijg je eigenlijk minder waar voor je geld dan soortgelijke apparaten. Mocht Apple zo’n twee- of driehonderd euro van de prijs halen, dan kan men serieuze druk op Windows-fabrikanten zetten en een nieuwe prijzenoorlog ontketenen.

Het is ook nog de vraag wanneer Apple met de nieuwe laptops komt, maar echt lang zal het vermoedelijk niet duren. We zitten immers al in maart, dus de volgende presentatie van Apple staat vlak om de hoek.