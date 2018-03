Qualcomm kondigt gateway voor verviervoudiging snelheid thuisnetwerk aan

Qualcomm, KDDI en NEC kondigen een nieuwe wireless networking home gatewat aan, gebaseerde op het 802.11ax-protocol. Deze is ontworpen om de wireless networking prestatie te verviervoudigen, zodat het versterkt netwerk toepassingen als 8K-video en virtual reality ondersteunt.

De gateway is gebaseerd op Qualcomm’s IPQ8072-familie 802.11ax-chipsets, die deze maand beschikbaar zullen zijn voor KDDI home-abonnees. Volgens Qualcomm biedt het daarmee als eerste een home gateway-oplossing die 802.11ax-features ondersteunt. Naast vier keer sneller wifi ten opzichte van 802.11ac wave 2-netwerken resulteert dit tevens in betere performance voor bandbreedte-eisende toepassingen.

De chipset van Qualcomm realiseert 10 gigabit per second voor wide-area networks en local-area networks (WAN/LAN). KDDI maakt de gateway in maart beschikbaar in Japan. De chipsets zijn gebakken op het 14-nanometer procedé en maken gebruik van MU-MIMO technologie. Door dit laatste kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd verbonden worden met een access point. Daarnaast bevat het platform WPA3-encryptie, voor de bescherming van gebruikerswachtwoorden en sterkere privacy binnen wifi-netwerken.

Qualcomm geeft aan dat de vraag van klanten naar toepassingen die veel bandbreedte vereisen toeneemt. De wifi-netwerken komen daardoor onder druk te staan. Het 802.11ax-platform van Qualcomm is ontworpen om de netwerkefficiëntie en -capaciteit te bieden om de verbonden ervaringen te verbeteren, alsmede de performance-behoeften voor volgende generatie gateways en consumer router te ondersteunen.

Broadcom

Ook concurrenten, waaronder Broadcom, produceren 802.11ax wireless networking technologie. Het wordt interessant om te zien hoe dit uitpakt, aangezien Broadcom probeert Qualcomm over te nemen. Qualcomm zelf ziet dit voorlopig niet zitten en wees al een bod van meer dan 120 miljard dollar af. Eind februari liet het bestuur van Qualcomm echter weten dat het open staat voor verkennende gesprekken met Broadcom. De partijen bespreken de voorwaarden en het bod van een eventuele overname.